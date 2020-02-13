Во Владивостоке осудят подозреваемых в мошенничестве экс-полицейских

Во Владивостоке перед судом предстанут два бывших оперуполномоченных управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как отмечает надзорный орган, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 30 УК РФ "Хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием служебного положение, а также в покушении на хищение чужого имущества".

По версии следствия в октябре 2018 года полицейские сообщили потерпевшему о том, что у них имеются оперативные данные о его причастности к незаконному обороту наркотиков. Сведения не были достоверными, но за то, чтобы скрыть их, они попросили 100 тысяч рублей, и такую же сумму за предоставление квалифицированного адвоката по аналогичному делу, уже находящемуся в производстве следователя. Мужчина согласился и передал требуемую сумму.

Далее они инсценировали задержание другого лица в связи с подозрением в совершении преступления, связанного с незаконным хранением наркотиков. Действуя по обкатанной схеме, за 300 тысяч рублей они предложили освободить его от уголовного преследования. Получить оперативники успели часть суммы - 255 тысяч, но довести свой преступный умысел не смогли по независящим от них причинам.

Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока.