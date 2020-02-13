Восемь спецкоманд врачей работают в провинции Хэйлунцзян

Команды врачей-специалистов распределены по медицинским учреждениям провинции Хэйлунцзян для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время работают восемь таких команд, - сообщил сотрудник отдела медицинского управления Хэйлунцзянского комитета по делам здравоохранения Цуй У. - 46 медиков из их состава отправлены в специализированные больницы в Харбин, Суйхуа, Дацин, Цзиси, Шуанъяшань, Хэган, Хэйхэ и другие города.

Эти медицинские специалисты проводят консультации, изучают, корректируют и определяют оптимальный план лечения, сочетая традиционную китайскую и западную медицину. Для каждого пациента с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляется индивидуальный план терапии.

Одновременно, по словам Цуй У, унифицируются методы оказания медицинской помощи и устанавливается стандарт лечения больных с коронавирусной пневмонией.

Специалисты отмечают, что для снижения распространения инфекции и уровня смертности от нее следует сосредоточиться на ключевых группах населения. Большую часть среди больных в тяжелом и критическом состоянии составляют люди среднего и пожилого возраста. Для проведения консультаций и лечения пациентов с тяжелой степенью заболевания в разные города провинции Хэйлунцзян направлено 65 инфекционистов.