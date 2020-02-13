Забайкальца обвинили в контрабанде лесоматериалов на 39 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Читинского района, обвиняемого в контрабанде лесоматериалов.

По версии следствия, мужчина за два года незаконно переместил через границу 13 тысяч кубических метров лесоматериалов. А они, согласно постановлению правительства России, относятся к стратегически важным товарам.

"При этом он предоставлял декларации на вывозимые товары, в которых указывал недостоверные сведения об их происхождении. Противоправными действиями Российской Федерации причинен ущерб в размере 39 миллионов 755 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями СУ регионального УМВД. Сейчас выясняются точные обстоятельства произошедшего. Дело расследуется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере).

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.