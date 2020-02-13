КНР ужесточила фитосанитарный контроль лесоматериалов. Не допускается ввоз на территорию страны древесины с корой - кругляка, который по-прежнему составляет значительную долю в экспорте российского леса.

Год начался с потерь

Документ выслан в адрес Россельхознадзора, специалисты которого вынуждены учитывать требования китайской стороны и не выдавать фитосанитарный сертификат на вывоз древесины, если она им не соответствует.

- Ограничения касаются не только хвойных, но и березы, осины, тополя. Мне звонят коллеги из Новгородской области, Хабаровского края, Республики Карелия - все попали в непонятную ситуацию. Ее нужно срочно разрешить всеми возможными средствами, - говорит директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.

Китайцы хотят получать древесину без коры, так называемую окоренную. Объяснение: под "шкуркой" могут находиться какие-нибудь жучки. Если древесину невозможно очистить от коры, то в КНР могут сделать исключение и впустить в страну кругляк при условии, что он будет подвержен фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации, термической обработки или вымачивания.

По словам Павла Корчагина, почти 80 процентов продукции лесопромышленного комплекса Приморья уходит на экспорт - это порядка 400 миллионов долларов в год в стоимостном выражении.

- Для края этот запрет означает огромные убытки и потерю работы для тысяч людей. А такие фитосанитарные требования сейчас выполнить невозможно, - утверждает он.

Невозможно, потому что фумигация срубленного леса - обработка его специальными газами - проводится при температуре не ниже 15 градусов по Цельсию, а на дворе зима. Кроме того, площадки для фумигирования должны быть специально оборудованы. Такой инфраструктуры сейчас нет. На ее создание уйдут время и деньги.

- Снятие коры - процесс трудоемкий, такие технологии есть лишь у пары компаний в крае. Да и то, какие там технологии - пилорамки под навесом, - говорит гендиректор АО "Приморские лесопромышленники" Виктор Дорошенко.

В обращении в правительство РФ лесозаготовители обрисовали невеселый прогноз: забитые древесиной склады, невостребованность железнодорожного подвижного состава, оставшиеся без работы теплоходы, заготовленный и невывезенный сгнивший лес, банкротство отраслевых предприятий и сокращение рабочих мест.

Тайны лесной чащи

Что такое произошло у нашего соседа, десятилетиями с удовольствием покупавшего российский кругляк и вдруг затребовавшего окоренный лес? Невозможно же представить себе, что бизнес КНР лоббирует требование правительства РФ к российским заготовителям развивать глубокую переработку древесины.

Китайцы хотят получать древесину без коры. Если очистить кругляк невозможно, то он должен быть подвержен фитосанитарному обеззараживанию

Попросившие не называть их имен эксперты отрасли склонны считать, что ограничения приняты в продолжение неафишируемого торгового противостояния России и Китая. Цепочка такая: некогда КНР ввела запрет на импорт российского мяса, мы в августе 2019 года ответили аналогичным - на ввоз косточковых и цитрусовых (нынешняя зима - первая в ДФО без яблок из Поднебесной, в частности популярного сорта "Зимний"). Китай в итоге ужесточил фитосанитарный контроль лесного импорта, зная, что он - существенная статья дохода России.

Другая конспирологическая версия связана с незаконной вырубкой лесов на российской территории - преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке - фирмами или гражданами Китая. Летом минувшего года глава минприроды Дмитрий Кобылкин призывал правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы, пригрозив тем, что Россия может полностью запретить экспорт леса в КНР. И вот китайцы дают понять: почувствуйте, мол, как оно без нас.

По инсайдерской информации, в Москве уже собирались заинтересованные лица с обеих сторон для решения проблемы ужесточения фитосанитарного контроля лесоматериалов.

Запрет на экспорт?

Проблема не приходит одна. Описанная выше инициатива Китая совпала по времени с обращением дальневосточных заготовителей леса к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на круглый лес до 80 процентов к 2021-му. За последний год она уже выросла с 25 до 60 процентов.

По логике промышленников, планируемая пошлина будет практически означать запрет на экспорт кругляка. "От бизнесменов требуют вести деревообработку, но не везде она возможна" - говорят они.

- Никто не будет спорить с тем, что нужно развивать глубокую переработку на территории России. К тому же существует льготная пошлина на вывоз кругляка, если предприятие достигло определенного уровня переработки, словом, тенденция правильная. Но есть места, где вести такую деятельность не получится. Например, у нас лесозаготовительный участок в поселке Светлая. Там нет дорог, нет электричества, а завозная солярка обходится в 75 тысяч рублей за тонну. Как там ставить цех по переработке?! Себестоимость продукции будет такая, что ее никто не купит, - говорит Виктор Дорошенко.

К слову, только в ДФО квоты на вывоз необработанной древесины привязаны к объему инвестиций в переработку. Заготовители считают, что это является нарушением антимонопольного законодательства.