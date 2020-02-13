Год начался с потерь
Документ выслан в адрес Россельхознадзора, специалисты которого вынуждены учитывать требования китайской стороны и не выдавать фитосанитарный сертификат на вывоз древесины, если она им не соответствует.
- Ограничения касаются не только хвойных, но и березы, осины, тополя. Мне звонят коллеги из Новгородской области, Хабаровского края, Республики Карелия - все попали в непонятную ситуацию. Ее нужно срочно разрешить всеми возможными средствами, - говорит директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин.
Китайцы хотят получать древесину без коры, так называемую окоренную. Объяснение: под "шкуркой" могут находиться какие-нибудь жучки. Если древесину невозможно очистить от коры, то в КНР могут сделать исключение и впустить в страну кругляк при условии, что он будет подвержен фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации, термической обработки или вымачивания.
По словам Павла Корчагина, почти 80 процентов продукции лесопромышленного комплекса Приморья уходит на экспорт - это порядка 400 миллионов долларов в год в стоимостном выражении.
- Для края этот запрет означает огромные убытки и потерю работы для тысяч людей. А такие фитосанитарные требования сейчас выполнить невозможно, - утверждает он.
Невозможно, потому что фумигация срубленного леса - обработка его специальными газами - проводится при температуре не ниже 15 градусов по Цельсию, а на дворе зима. Кроме того, площадки для фумигирования должны быть специально оборудованы. Такой инфраструктуры сейчас нет. На ее создание уйдут время и деньги.
- Снятие коры - процесс трудоемкий, такие технологии есть лишь у пары компаний в крае. Да и то, какие там технологии - пилорамки под навесом, - говорит гендиректор АО "Приморские лесопромышленники" Виктор Дорошенко.
В обращении в правительство РФ лесозаготовители обрисовали невеселый прогноз: забитые древесиной склады, невостребованность железнодорожного подвижного состава, оставшиеся без работы теплоходы, заготовленный и невывезенный сгнивший лес, банкротство отраслевых предприятий и сокращение рабочих мест.
Тайны лесной чащи
Что такое произошло у нашего соседа, десятилетиями с удовольствием покупавшего российский кругляк и вдруг затребовавшего окоренный лес? Невозможно же представить себе, что бизнес КНР лоббирует требование правительства РФ к российским заготовителям развивать глубокую переработку древесины.
Попросившие не называть их имен эксперты отрасли склонны считать, что ограничения приняты в продолжение неафишируемого торгового противостояния России и Китая. Цепочка такая: некогда КНР ввела запрет на импорт российского мяса, мы в августе 2019 года ответили аналогичным - на ввоз косточковых и цитрусовых (нынешняя зима - первая в ДФО без яблок из Поднебесной, в частности популярного сорта "Зимний"). Китай в итоге ужесточил фитосанитарный контроль лесного импорта, зная, что он - существенная статья дохода России.
Другая конспирологическая версия связана с незаконной вырубкой лесов на российской территории - преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке - фирмами или гражданами Китая. Летом минувшего года глава минприроды Дмитрий Кобылкин призывал правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы, пригрозив тем, что Россия может полностью запретить экспорт леса в КНР. И вот китайцы дают понять: почувствуйте, мол, как оно без нас.
По инсайдерской информации, в Москве уже собирались заинтересованные лица с обеих сторон для решения проблемы ужесточения фитосанитарного контроля лесоматериалов.
Запрет на экспорт?
Проблема не приходит одна. Описанная выше инициатива Китая совпала по времени с обращением дальневосточных заготовителей леса к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на круглый лес до 80 процентов к 2021-му. За последний год она уже выросла с 25 до 60 процентов.
По логике промышленников, планируемая пошлина будет практически означать запрет на экспорт кругляка. "От бизнесменов требуют вести деревообработку, но не везде она возможна" - говорят они.
- Никто не будет спорить с тем, что нужно развивать глубокую переработку на территории России. К тому же существует льготная пошлина на вывоз кругляка, если предприятие достигло определенного уровня переработки, словом, тенденция правильная. Но есть места, где вести такую деятельность не получится. Например, у нас лесозаготовительный участок в поселке Светлая. Там нет дорог, нет электричества, а завозная солярка обходится в 75 тысяч рублей за тонну. Как там ставить цех по переработке?! Себестоимость продукции будет такая, что ее никто не купит, - говорит Виктор Дорошенко.
К слову, только в ДФО квоты на вывоз необработанной древесины привязаны к объему инвестиций в переработку. Заготовители считают, что это является нарушением антимонопольного законодательства.