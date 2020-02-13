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13.02.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министра культуры Мордовии задержали по делу о хищениях

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержан бывший министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Анатолий Чушкин.

Как сообщил в четверг Следственный комитет по региону, дело было возбуждено по факту хищения средств из республиканского бюджета. По данным следствия, в 2018 году региональный минкульт выделил деньги на ремонт нескольких объектов в столице Мордовии.

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- По версии следствия, при содействии 55-летнего мужчины, возглавлявшего в тот период времени указанное министерство, под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 миллионов рублей, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ. - В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Анатолий Чушкин возглавлял ведомство с 2013 года. В декабре он ушел в отставку.

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Следует отметить, что в конце января был арестован соучастник экс-чиновника - 40-летний саранский бизнесмен. По данным СК, мужчина при содействии минкульта представил документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на одном из объектов на общую сумму около 5,2 миллиона рублей, в то время как фактически работы были выполнены на сумму 2,4 миллиона. Источник "РГ" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о предпринимателе Рустаме Косаеве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ по РМ.

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