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13.02.2020 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Портрет на память: Путин исполнил мечту чебоксарского школьника

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: Пресс-служба аппарата ГФИ по Чувашии Фото: Пресс-служба аппарата ГФИ по Чувашии
Фото: Пресс-служба аппарата ГФИ по Чувашии

В Чебоксарах 11-классник Вадим Анисимов получил в подарок портрет президента РФ Владимира Путина с его автографом. Вручил его школьнику инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, сообщает портал правительства Чувашской Республики.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Как оказалось, в начале года ученик чебоксарской школы №10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева отправил письмо президенту страны. В нем написал, что уважает Владимира Путина за вклад в развитие России и признался, что хотел бы получить его портрет с автографом.

Глава государства не оставил просьбу без ответа. В итоге Вадима Анисимова вместе с мамой пригласили в аппарат главного федерального инспектора по ЧР. Здесь Геннадий Федоров вручил ему портрет и пожелал успехов в учебе.

Школьник поделился своими планами на будущее и рассказал, что намерен получить высшее образование по направлению "Государственное и муниципальное управление".

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