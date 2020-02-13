Портрет на память: Путин исполнил мечту чебоксарского школьника

В Чебоксарах 11-классник Вадим Анисимов получил в подарок портрет президента РФ Владимира Путина с его автографом. Вручил его школьнику инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, сообщает портал правительства Чувашской Республики.

Как оказалось, в начале года ученик чебоксарской школы №10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева отправил письмо президенту страны. В нем написал, что уважает Владимира Путина за вклад в развитие России и признался, что хотел бы получить его портрет с автографом.

Глава государства не оставил просьбу без ответа. В итоге Вадима Анисимова вместе с мамой пригласили в аппарат главного федерального инспектора по ЧР. Здесь Геннадий Федоров вручил ему портрет и пожелал успехов в учебе.

Школьник поделился своими планами на будущее и рассказал, что намерен получить высшее образование по направлению "Государственное и муниципальное управление".