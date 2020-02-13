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13.02.2020 18:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Казани отреставрировали рояль Федора Шаляпина

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Казани представили отреставрированный рояль Федора Ивановича Шаляпина.
Фото: Олег Тихонов/РГ Фото: Олег Тихонов/РГ
Фото: Олег Тихонов/РГ

В столице Татарстана 13 февраля отпраздновали 147-летие великого земляка. Основные торжества проходили в Литературно-мемориальной музее Горького и Шаляпина. По случаю дня рождения посетителям преподнесли сюрприз - показали обновленный рояль певца.

Сотрудница музея Людмила Белова напомнила удивительную историю этого инструмента.

Фото: Reuters
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Он был изготовлен в Санкт-Петербурге во второй половиней ХIХ века на фортепианной фабрике Христиана Гентша. Затем его приобрел промышленник и меценат Савва Мамонтов для своей Частной русской оперы. А в 1896 году он пригласил в труппу Федора Шаляпина. Здесь певец выступал с большим успехом, слава его росла.

- В ночь на 19 января 1898 года случился пожар в театре, - рассказывает Людмила Белова. - Сгорел зрительный зал на три тысячи мест, но сохранилась сцена, реквизит и рояль. После этого Мамонтов подарил его Шаляпину.

В 1910 году Федор Иванович купил дом на Новинском бульваре в Москве. Здесь-то долгие годы и находился инструмент. Он использовал его для репетиций и просто посиделок с друзьями. А после революции 1917 года советские власти национализировали дом, оставив артисту только две комнаты. Мебель пришлось распродать, а рояль попал в семью крестной матери артиста Людмилы Харитоновой. Ее дочь музицировала. Там он оставался более полувека. И только в 1968 году потомки семьи при содействии первой жены артиста Иолы Торнаги-Шаляпиной передали его в коллекцию казанского музея.

Экспонат уникальный, что и говорить, да только находился он не в лучшем состоянии. И с каждым годом ветшал все больше. И, конечно, в силу возраста инструмент давно "потерял голос".

- Прикоснуться к нему боялись, не то, что сыграть - вспоминает директор музея Марианна Гаврилова. - На моей памяти он никогда не звучал.

И вот совсем недавно при участии помощника президента РТ Олеси Балтусовой власти изыскали средства на его реставрацию. Возвращали к жизни рояль несколько месяцев мастера Казанской государственной консерватории. А руководил работой Зуфар Зарипов, член Ассоциации фортепьянных мастеров России.

Фото: предоставлены "РГ" Театральным музеем им. Бахрушина.
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- Его полностью разобрали. Обнаружили, что до этого было много неумелых попыток реставрации, 3-4 лишних слоя лака, вплоть до полового - рассказывает он. - Мы все это сняли, заделали трещины, заменили суконные прокладки, восстановили уровень клавиатуры. Старались максимально сохранить все родные детали.

И вот после полувека молчания рояль Федора Шаляпина вновь зазвучал. А что играть на нем, как произведения из репертуара великого певца? Солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Дмитрий Босов исполнил песню "Эй, ухнем!" и арию Дона Базилио из "Севильского цирюльника". Аккомпанировал ему талантливый молодой пианист, лауреат множества конкурсов Николай Едукин.

Впрочем, рассчитывать на частые концерты посетителям музея не стоит. Реставратор Зуфар Зарипов подчеркивает, что все-таки это экспонат. Свое за сто пятьдесят лет рояль отыграл и теперь находится на заслуженном отдыхе.

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