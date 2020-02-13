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13.02.2020 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины: по предварительной информации, он замерз насмерть после ДТП. Об этом сообщили в МВД по Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба УМВД по Псковской области
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Сегодня утром в дзержинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей, которые обнаружили тело мужчины в районе улицы Советской поселка Желнино. Неподалеку был найден автомобиль с характерными для ДТП повреждениями.

По предварительной информации, водитель иномарки наехал на препятствие, после чего машину опрокинуло в кювет. Авария произошла поздно вечером накануне. Водитель смог покинуть автомобиль самостоятельно. Утром его без признаков жизни нашли местные жители.

Следственный отдел полиции устанавливает все обстоятельства случившегося.

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