В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП

Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины: по предварительной информации, он замерз насмерть после ДТП. Об этом сообщили в МВД по Нижегородской области.

Сегодня утром в дзержинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей, которые обнаружили тело мужчины в районе улицы Советской поселка Желнино. Неподалеку был найден автомобиль с характерными для ДТП повреждениями.

По предварительной информации, водитель иномарки наехал на препятствие, после чего машину опрокинуло в кювет. Авария произошла поздно вечером накануне. Водитель смог покинуть автомобиль самостоятельно. Утром его без признаков жизни нашли местные жители.

Следственный отдел полиции устанавливает все обстоятельства случившегося.