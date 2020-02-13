В Перми осудили молодоженов, ограбивших организаторов свадьбы

Три года лишения свободы условно и штраф за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание определил суд в Перми для молодоженов, которые устроили массовую драку с организаторами своей свадьбы.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в канцелярии Индустриального районного суда города Перми, конфликт между молодоженами и организаторами свадьбы возник из-за разногласий по поводу качества обслуживания. Заказчики потребовали вернуть уплаченные ранее денежные средства, а чуть позже, получив отказ, напали на организаторов свадьбы.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье № 161 "Грабеж, свершенный группой лиц по предварительному сговору" стал факт того, что молодожены силой вернули часть уплаченных ранее средств в размере семи с половиной тысяч рублей. Свою вину в ходе судебного заседания осужденные не признали.