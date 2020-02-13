Участник Великой Отечественной войны смог приобрести себе благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры и решению суда.

93-летний Яков Ваганов проживал в деревне Шабуничи Краснокамского района в деревянном доме. Строение было неблагоустроенным, и, естественно, пожилому человеку, да еще инвалиду первой группы, жить в таком доме было малокомфортно. Сам он ходить по инстанциям уже не в состоянии. Поэтому решать его жилищные проблемы взялись родственники. Они обратились к властям с просьбой оказать помощь, но получили отказ, мотивированный отсутствием необходимых документов.

Начались бюрократические дрязги, и они продолжались, пока к делу не подключилась прокуратура. После проверки всех обстоятельств был подан иск с требованием к чиновникам признать за ветераном право на получение жилья.

- Кроме того, мы указали в своем заявлении, что министерство социального развития Пермского края обязано включить Якова Ваганова в списки лиц, имеющих право на получение субсидии путем выдачи жилищного сертификата, - говорит Дмитрий Кочегаров, заместитель прокурора Краснокамска.

В результате суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас Яков Ваганов уже получил сертификат и, реализовав его, купил себе благоустроенную квартиру.

Однако, несмотря на это, вызывает недоумение то, что в Пермском крае ветераны, которых осталось не так уж и много, вынуждены доказывать свои законные права на получение льгот через суд. Почему-то чиновники добровольно не решают эти вопросы, и частенько приходится прибегать к помощи сотрудников прокуратуры. Так, в этом году к ним за помощью обратились родственники Афанасия Литвиненко, участника Великой Отечественной войны. В 1943 году он, семнадцатилетний, попал на фронт. Отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За победу над Японией". Кроме того, у Литвиненко уже после войны за добросовестную работу появились такие награды, как орден "Знак Почета" и медаль "За доблестный труд".

Нынче же 94-летний ветеран, тоже инвалид первой группы, обитает в частном деревянном доме в Осинском районе, практически без всяких коммунальных удобств. Но все его обращения к властям об улучшении жилищных условий оказывались безрезультатны. В течение десяти лет Литвиненко и его родственники получали отказы. Хотя ветеран войны буквально прозябал в ветхом жилье. Болезни так ослабили его, что он уже не может самостоятельно передвигаться. Только после вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Ветерану выделена субсидия в размере миллиона рублей для приобретения жилья.

Почему в Пермском крае ветераны войны вынуждены с помощью прокурора доказывать свои законные права через суд?

Сейчас прокуратура Пермского края начала проверку соблюдения прав участников Великой Отечественной войны. В феврале-марте этого года во всех районах Прикамья будет дана оценка действий чиновников в области оказания каждому ветерану мер социальной поддержки и получения ими гарантированной законодательством материальной помощи.