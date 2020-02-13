В Самаре разработают "машину времени" для археологов

- Мы снимали раскоп с разных точек, фиксировали изменения в хронологическом порядке. Теперь на основе массива этих данных мы строим объемную модель. Она наглядно продемонстрирует весь ход работ с самого начала, все находки, временные слои и срезы, - рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии вуза Сергей Зубов.

Программист НОЦ компьютерных исследований университета Денис Жердев уточнил, что виртуальная сцена создается на основе данных фотограмметрии - серии снимков настоящего раскопа под различными углами. Только так можно добиться эффекта присутствия на месте экспедиции. Разработчик пообещал, что пользователь компьютерной программы сможет перемещаться в виртуальном пространстве раскопок, увеличивать или уменьшать масштаб, рассматривать слои с разных ракурсов.

"Машина времени" поможет в изучении находок всем - от ученых до школьников. Кроме того, 3D-модель сохранит для истории и будущих исследований археологические памятники. Ведь потомкам остаются только найденные артефакты и фото срезов. По словам самарских ученых, на основе этой модели можно будет создать универсальный 3D-симулятор для обучения будущих археологов проведению экспедиций.

Напомним, этим летом в Ставропольском районе Самарской области раскопки в рамках проекта "Ранние мадьяры на Волге" шли весь сезон. К самарским ученым и студентам присоединились коллеги из Католического университета Петера Пазманя (Венгрия). Археологи совместно искали земли прародины венгров.

Самарские ученые считают, что эта территория находилась как раз в Заволжье. Ранее в области уже было найдено несколько захоронений древних мадьяров VIII-IX веков. Коллекция находок попала в виртуальный археологический музей, создаваемый в университете. Среди первых 3D-моделей - оцифрованные топоры, сабли, перстни, посуда и другие предметы быта, извлеченные из раскопов.