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13.02.2020 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самарский областной суд вынес резонансное решение по иску стоматолога, которая пыталась восстановиться на работе после увольнения по статьям 71, 81 ТК РФ из-за неоднократных отказов лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Фото: iStock
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В апелляционную инстанцию хирург-стоматолог обратилась после того, как проиграла осенью прошлого года процесс в Кировском районном суде Самары. Однако областной суд оставил решение первой инстанции в силе. Врач не сможет больше работать в самарской стоматологической клинике № 2 Промышленного района, откуда ее уволили.

Эта история, как рассказала "РГ" адвокат бюро "Лапицкий и партнеры" Елена Зимина, представлявшая интересы клиники, по сути началась еще в 2015 году. Тогда стоматолог отказалась оказывать медпомощь ВИЧ-инфицированному пациенту. Возможно, это был не первый случай. Но первый, когда пациент написал жалобу на доктора, дойдя до прокуратуры. В материалах дела есть представление надзорного органа об устранении нарушения прав больного.

В июле 2019 года к тому же медику пришла девушка, которой нужна была экстренная стоматологическая помощь. Однако она даже не смогла дойти до кресла. После того, как доктор узнала от самой пациентки, заполняя ее карту, что у нее положительный ВИЧ-статус, она указала ей на дверь. Коллегам в клинике пришлось за нее оказывать медпомощь больной. В лечебном учреждении, памятуя о представлении прокуратуры, тут же провели заседание врачебной комиссии и вынесли доктору выговор. Но уже через месяц история с брезгливым стоматологом повторилась. И снова пациент не стал молчать и пожаловался руководству клиники на нездоровое отношение врача. Тогда было принято решение уволить стоматолога по статьям - прежде всего "За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей".

В судебных процессах адвокат стоматолога, по словам Елены Зиминой, ссылалась на то, что в клинике якобы отсутствуют индивидуальные средства защиты и одноразовые инструменты, а те, что есть, плохо стерилизуются. Суд внимательно изучил эти доводы. Однако клиника представила все доказательства обратного. Истица же, выступая в судебных процессах, четко выразила свою позицию: по ее мнению, лечить людей с ВИЧ-инфекцией должны только в "Самарском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и его филиалах.

Фото: iStock
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- Но каждый пациент, не зависимо от диагноза, имеет право на получение медпомощи в той организации и у того врача, куда он обратился. А медики, которые дают клятву Гиппократа, обязаны оказывать медпомощь всем больным, не зависимо от диагноза. Отказ неправомочен. Более того, пациент с ВИЧ-инфекцией не обязан информировать о своем диагноза врача, суд изучил и этот вопрос. В каждой клинике медики должны лечить больных, не допуская заражение, зная о потенциально опасных диагнозах. Ведь на практике может быть ситуация, когда пациент еще и сам не знает о своем положительном ВИЧ-статусе. Суд пришел к однозначному выводу - пациентам с ВИЧ-инфекцией должна быть оказана полноценная медпомощь в той организации и тем специалистом, к которому они обратились, - пояснила адвокат Елена Зимина.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Халатность врачей

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