В Саратове мужчину осудили пожизненно за убийство ветеранов

В Саратове суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который убил своих 91-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, и 90-летнего деда.

Престарелые родственники погибли, потому что пытались защитить жену внука, которую тот, напившись, стал избивать.

Коллегия присяжных в областном суде признала виновным в жестком убийстве 47-летнего жителя Саратова. Трагическое происшествие случилось еще 24 ноября 2018 года. Ранее судимый саратовец поссорился со своей женой, с которой вместе выпивал, и стал избивать женщину.

Как сообщает областная прокуратура и региональное следственное управление СК, мужчина нанес супруге 17 ударов руками, ногами и ножкой от стула. В результате избиения женщина получила черепно-мозговую травму, также муж сломал ей руку. Тогда она попыталась спрятаться в комнате, где жили 90-летний дед и 91-летняя бабушка мужа. Старики стали за нее заступаться, после чего внук стал избивать металлическим бадиком и душить пожилых родственников. Свою бабушку злоумышленник убил, а дедушке причинил тяжелые травмы, в результате чего пожилой мужчина скончался в больнице.

Судья на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения, назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.