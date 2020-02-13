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13.02.2020 13:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Быть инвестором индустриального парка "Чапаевск" стало выгоднее

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области правительство реализует комплекс мер по улучшению инвестиционного климата региона. С целью создания комфортных условий для ведения бизнеса с учетом потребностей предпринимателей вносятся изменения в региональное законодательство.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Правительство Самарской области приняло положение о предоставлении уникальных условий стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями для резидентов индустриального парка "Чапаевск" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Новая инициатива правительства, предусмотренная для инвестпроектов, реализуемых на территории Чапаевска, послужит дополнительным стимулом для российских предприятий любого масштаба развивать свой бизнес именно в Самарской области. Предоставление уникальных условий стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Подписанное положение предоставляет возможность резидентам индустриального парка "Чапаевск" арендовать землю на уникальных условиях. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года - 2,487 миллиона за гектар. При этом резидент парка может быть одновременно резидентом ТОСЭР "Чапаевск", пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов, - назвал главные преимущества для инвесторов министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Ранее базовая цена переуступки права владения и пользования землей с коммуникациями для резидентов индустриального парка "Чапаевск" составляла 6,55 миллиона рублей за гектар. Переуступку права предоставляет управляющая компания инвестиционной площадки АО "ПромПарки", в оперативном управлении которого находится также индустриальный парк "Преображенка". Там у резидентов есть возможность, как арендовать готовые производственно-складские помещения со всей готовой инфраструктурой, так и строить собственные корпуса, получив землю с подведенными коммуникациями.

Отметим, что в Самарской области власти сопровождают инвестиционные проекты на всех стадиях реализации. Благодаря совместной работе регионального министерства экономического развития и инвестиций и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна", резидентам предоставляются льготное налогообложение, субсидии из областного бюджета, а также кредиты на льготных условиях.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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