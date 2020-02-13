Новокузнецк и Суздаль станут наставниками для города Камешково Владимирской области. Трехстороннее соглашение в рамках проекта МОНОГОРОДА.РФ "Менторство" подписано на днях.

Менторы обязуются помогать с внедрением лучших практик развития местной экономики и формирования комфортной городской среды, а также в привлечении малого и среднего бизнеса к участию в госзакупках, в организации социальной деятельности и досуга пожилых людей.

Власти Новокузнецка тоже намерены активно использовать потенциал "менторского" соглашения. "Приедем с ветеранами Великой Отечественной в Камешково и Суздаль на 9 Мая, хотим, чтобы наши дети ездили в оздоровительные лагеря друг к другу. Планируем разработать маршруты путешествий для жителей Новокузнецка по Золотому кольцу России", - заявил глава моногорода Сергей Кузнецов.

Между тем с формированием комфортной городской среды в Новокузнецке есть проблемы. В прошлом году городские скверы продолжали благоустраивать, когда все вокруг уже обледенело.

- Работы по укладке плитки в мороз, под снегом, вызывают обоснованное недоумение у наших граждан и вопросы об эффективности расходования бюджетных средств, - подчеркнул на окружном ноябрьском совещании полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. При этом он констатировал: благоустройство общественных территорий не завершено ни в одном регионе.

В то время как минстрой РФ с трудом отстоял объемы федерального финансирования по программе "Комфортная среда" для малых городов с численностью жителей от тысячи человек, регионы эти деньги освоить не успевают, рискуя лишиться государственных субсидий в перспективе. Так, в середине октября из 6,4 миллиарда рублей, направленных на благоустройство, освоили только 2,7 миллиарда. Причем самые низкие показатели по расчетам с подрядчиками продемонстрировали Республика Тыва, Новосибирская и Кемеровская области.

Кстати, в областном центре задолженность по муниципальным контрактам на благоустройство дворов и парковой территории, превышающую 109 миллионов рублей, погасили только благодаря вмешательству прокуратуры.

- Проверка исполнения законодательства о контракт-ной системе в сфере закупок для муниципальных нужд показала, что администрация Кемерова в прошлом году заключила девять контрактов на благоустройство дворов и парковой территории с предпринимателями и юридическими лицами. Они весь объем работ по договорам выполнили, но денег вовремя не получили, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Ситуация разрешилась после рассмотрения внесенного главе города представления.

Между тем в России планируется заключить около двадцати менторских соглашений с муниципалитетами из первой десятки лидеров рейтинга моногородов. Уже оформили отношения Котовск Тамбовской области и Кувшиново Тверской, ярославский Тутаев и рязанский Новомичуринск. А Невинномыск на Ставрополье стал наставником трех моногородов - карельских Сегежи и Надвоиц, а также мурманского Ковдора.