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13.02.2020 12:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты поддержали идею признать Новосибирск "Городом трудовой доблести"

Текст: Инна Губкина (Новосибирск)
Предложение "Единой России" поддержали все фракции горсовета, а первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов пригласил всех неравнодушных граждан и общественные организации обращаться в заксобрание, чтобы вносить дополнительные предложения в инициативу и ставить подписи под идеей присвоить Новосибирску почетное звание.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Инициативу о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести" представил спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Он кратко рассказал о хронологии обращений в совет депутатов Новосибирска. По его словам, 27 января в горсовет поступило обращение от первого замсекретаря "Единой России" Андрея Панферова, а 30 января с аналогичным письмом обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Поступило письмо и от председателя СО РАН Валентина Пармона, который от лица академического сообщества заявил о готовности оперативно провести научную экспертизу инициативы и сформулировать исторические аргументы для принятия решения на федеральном уровне.

Фото: kremlin.ru
Новосибирская область дополнит инициативы президента на уровне региона

- Великая Отечественная война объединяет всех нас, - добавил Андрей Панферов. - В семье любого новосибирца кто-то воевал на фронте, кто-то погиб, защищая Родину, кто-то героически работал на военных заводах или в сельском хозяйстве. Сейчас у нас в области осталось 18 тысяч ветеранов тыла Великой Отечественной войны. И в этот Год памяти и славы мы должны позаботиться о каждом.

Панферов также добавил, что все общественные организации, советы ветеранов, ТОСы, патриотические и молодежные объединения и просто неравнодушные граждане могут обращаться напрямую в заксобрание, чтобы вносить свои предложения и оставлять подписи под инициативой присвоения Новосибирску звания "Город трудовой доблести".

Совет депутатов Новосибирска единогласно поддержал инициативу и направил обращение губернатору и председателю Законодательного Собрания Новосибирской области с просьбой принять меры для обращения к руководству с ходатайством о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести".

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