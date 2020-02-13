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13.02.2020 08:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диабетики, как и здоровые люди, должны получать с пищей необходимое количество углеводов. Употребляя, в том числе, и десерты. Но, конечно, особенные.

Фото: iStock
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Так, специалисты рекомендуют ежедневно съедать 300-400 граммов фруктов и ягод - это идеальная замена сладостям, если у человека повышенный уровень сахара в крови.

Однако следует избегать чрезмерно сладких фруктов - бананов, винограда, хурмы и фиников.

Что касается ягоды, то подойдет и та, что продается в замороженном виде в любом супермаркете.

Еще одна альтернатива сахару - натуральные безопасные сахарозаменители.

- Например, стевия. Она в 150-200 раз слаще сахара и менее калорийна. Бывает как в виде сиропов, так и в виде таблеток. А вот мед рекомендуется исключить, - пояснила aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Первой градской больницы Оксана Миронова.

По мнению врача, при сахарном диабете допустимо получать углеводы из бурого риса, гречки, овсянки, сваренного "в мундире" картофеля.

Общество Здоровье СФО

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