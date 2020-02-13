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Проект: В регионах

Алтайские ветви тюркского дерева

АлтГУ развивает международное сотрудничество
Текст: Андрей Соколов (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 31(8085)
В опорном Алтайском государственном университете состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию сотрудничества в рамках Ассоциации азиатских университетов и Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".
Важным культурным событием стало открытие экспозиции, посвященной 175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Фото: Алексей Козерлыга Важным культурным событием стало открытие экспозиции, посвященной 175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Фото: Алексей Козерлыга
Важным культурным событием стало открытие экспозиции, посвященной 175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Фото: Алексей Козерлыга

Символическое "Древо жизни, мироздания" ("Байтерек" у казахов, "ЫйыкМас" у сибирских тюрков) - древний священный образ, общий для всех тюркских народов. Многие исследователи тюркской мифологии и культуры уверены, что корни древа мироздания находятся именно на Алтае. И Алтайский государственный университет в содружестве с вузами Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, Хакасии и Тывы, стран Центральной Азии в последние годы взял на себя заботу об укреплении живых связей между ветвями тюркского древа.

Участниками прошедшей 31 января этого года сессии "Развитие международного сотрудничества в Центрально-Азиатском научно-образовательном и культурном пространстве: опыт и лучшие практики" стали представители восемнадцати университетов четырех государств (России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана), а также национальных культурных общественных объединений Алтайского края.

- Мы обсудили с коллегами из стран Центральной Азии новые направления сетевого взаимодействия. В частности, планируем привлечь вузы - партнеры по Ассоциации азиатских университетов к совместной работе в рамках Центра алтаистики и тюркологии, соглашение о создании которого мы вместе с Горно-Алтайским государственным университетом подписали на I Международном алтаистическом форуме в 2019 году. Под эгидой центра планируем разрабатывать новые образовательные программы, проводить совместные конференции и форумы, - отметил президент АлтГУ Сергей Землюков.

- Мы живем на Алтае, где соединились культуры нескольких народов, у каждого из которых свой язык и традиции. Поэтому объединение усилий ученых в изучении истории и самобытной культуры разных народов очень важно в наше время всеобщей глобализации, - уточняет ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин. - С отдельными вузами Центральной Азии мы работаем давно и тесно. Но теперь хочется расширить это взаимодействие для получения новых интересных результатов. Такого рода мероприятия, как сегодняшняя стратегическая сессия, помогают в решении этой задачи.

Участников сессии приветствовал главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, пожелав им от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Сергея Меняйло плодотворной работы и эффективного взаимодействия.

Начальник департамента управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов, поздравив участников сессии с началом работы, отметил, что представленные на мероприятии вузы, входящие в Ассоциацию азиатских университетов, являются драйверами в реализации научно-образовательных, экспертно-аналитических и культурно-просветительских программ. Тем самым они вносят ощутимый вклад в международные и межрегиональные интеграционные процессы в сфере науки и образования.

Гости мероприятия подчеркнули важность открытия в прошлом году в АлтГУ уникального научно-образовательного объединения - Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Он создан для интеграции мировых научных исследований в сфере алтаистики, объединения потенциала ведущих научных школ, накопленного опыта, а также для получения новых знаний по самому широкому спектру вопросов, касающихся этнической истории, археологии, этнографии и лингвистики народов тюркско-монгольского мира. Поэтому одной из целей сессии было определено формирование пакета предложений, научных концепций, обосновывающих механизмы взаимопроникновения и взаимообогащения культур народов Большого Алтая, представляющих единое цивилизационное пространство. Это позволит наметить новый вектор междисциплинарных исследований в сфере алтаистики и тюркологии.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров в своем выступлении оценил итоги работы университетского содружества Центральной Азии в прошлом году, определил лучшие совместные практики вузов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России, наметил планы на 2020 год. Советник при ректорате Томского государственного университета, исполнительный директор Ассоциации "Сибирский открытый университет" Владимир Демкин рассказал о роли этой организации в Евразийском образовательном пространстве.

Несколько участников сессии выступили в онлайн-формате. О роли университетов в исследовании языков Южной Сибири рассказали Тамара Боргоякова - директор Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологи Хакасского государственного университета им Н. Ф. Катанова, и АкботаЖолдасбекова - декан факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Всеми участниками сессии отмечено, что важно привлекать к работе в рамках Ассоциации азиатских университетов и Центра алтаистики и тюркологии как можно больше молодежи.

Формат сессии предполагал насыщенную культурную часть. Ученые исторического факультета АлтГУ организовали этнографические выставки, посвященные тюркским народам. Студенты факультета искусств и дизайна продемонстрировали современную коллекцию одежды, навеянную монгольскими мотивами. В концертной программе были представлены национальные музыкальные и хореографические номера.

Главным культурным событием этого дня стало открытие экспозиции, посвященной 175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. АлтГУ - единственный вуз России, где действует почетная кафедра "Казахстанский путь и Н. Назарбаев". Кафедра, сегодня являющаяся центром казахской культуры в Барнауле, была создана в рамках Ассоциации азиатских университетов и в 2020 году отметила свое пятилетие. Выставка организована Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева. Она собрала много казахской студенческой молодежи из барнаульских вузов. В дар АлтГУ от ВКГТУ им. Д. Серикбаева и Восточно-Казахстанской научной библиотеки города Семей были переданы книги Абая Кунанбаева.

Первый проректор ВКГТУ им. Д. СерикбаеваСаулеРахметуллина отметила, что "стихотворения Абая и сегодня очень актуальны и понятны современному поколению". "Они о любви к Отечеству, малой родине. Поэт озвучил в них призыв в любой жизненной ситуации оставаться человеком", - подчеркнула Рахметуллина.

Ректоры университетов согласовали план работы Ассоциации азиатских университетов и Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" на 2020 год, который будет разослан вузам и взят ими за основу.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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