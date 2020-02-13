В 2019 году лесные пожары в России охватили десять миллионов гектаров. В Сибири ущерб от них составил более семи миллиардов рублей, а затраты на тушение превысили 3,5 миллиарда рублей. Предстоящей весной повышенной уровень пожароопасности ожидается сразу в нескольких регионах СФО.

- Мы помним, насколько сложным выдался прошлый год, какими масштабными были лесные пожары в Сибири, в особенности в Красноярском крае и Иркутской области. При этом от дыма страдали жители не только этих территорий, но и многих других, - отметил полпред президента России в СФО Сергей Меняйло на прошедшем в Новосибирске окружном совещании.

Поэтому для регионов Сибири, на которые приходится более четверти земель лесного фонда России, заблаговременно подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и сократить ущерб от лесных пожаров - особенно важная задача.

Между тем традиционных мер подготовки для решения столь глобальной проблемы уже недостаточно - необходимо вносить изменения в федеральное законодательство и нормативно-правовые акты. Чтобы, в частности, привлечь технику и другие ресурсы арендаторов участков лесного фонда к тушению пожаров, пересмотреть зоны контроля (вплоть до их отмены), более четко распределить полномочия между органами власти на время действия режима ЧС. Предложения сибиряков учтены в плане мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, утвержденном в октябре 2019 года заместителем председателя правительства РФ.

По данным Рослесхоза, в прошлом году в регионах СФО приобрели свыше трех тысяч единиц лесопожарной и 336 единиц лесохозяйственной техники и оборудования - на эти цели по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" было выделено более 1,6 миллиарда рублей. Впервые за постсоветский период общая площадь лесовосстановления в стране превысила один миллион гектаров, в том числе в СФО - 300 тысяч (план выполнен на 120 процентов), заготовлено 40 тонн семян лесных культур.

Так, лесхозы Новосибирской области получили шестнадцать многофункциональных тракторов с защитными кабинами. А всего, как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, было закуплено сорок единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 84,2 миллиона рублей. В планах на 2020 год - направить на эти цели еще 42 миллиона рублей, выделенных по федеральному проекту.

- Необходимо ускорить работу, чтобы вся закупленная техника была зарегистрирована и к началу пожароопасного периода использовалась по назначению, - подчеркнул полпред. - И не затягивать сроки согласования технических заданий и объявления конкурсов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко поделился с участниками совещания предварительными прогнозами рисков возникновения лесных пожаров в апреле-мае 2020 года. В зону повышенной опасности попали республики Тыва, Хакасия и Алтай, Иркутская область и Красноярский край. Два последних региона стали лидерами "пожарного" антирейтинга в прошлом году.

По прогнозам экспертов, в апреле нужно быть готовыми к тушению пожаров на востоке Тувы и в юго-западной части Иркутской области, в мае - на северо-западе Приангарья, западе Тувы, востоке Республики Алтай, юге Хакасии и в восточной части Красноярского края.

Руководитель ведомства обратил внимание на то, что из сибирских регионов на согласование еще не поступило ни одного плана по тушению пожаров. Это необходимо сделать до 20 февраля.

- Задача - не повторить прошлогодней ситуации, - подчеркнул Сергей Аноприенко. - Все средства, выделенные на противопожарные мероприятия, доведены до регионов. Общая сумма субвенций превысила пять миллиардов рублей, в том числе на охрану лесов от пожаров - один миллиард.

Среди основных причин весенних пожаров в лесах по-прежнему называются сельхозпалы, а также неосторожное обращение с огнем. А заместитель главы Республики Хакасия Юрий Курлаев сообщил, что в этом сезоне ситуацию в регионе осложняет массовый лесоповал, зафиксированный в ноябре 2019 года на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Вероятная причина - ураганный ветер. Около 500 тысяч кубометров древесины до сих пор не востребовано (изъять лес для хозяйственных нужд невозможно, поскольку нет соответствующего решения минприроды РФ, отметил Юрий Курлаев) и может просто погибнуть в огне.

Серьезной проблемой остается нехватка госинспекторов и лесников. При нормативной численности около сорока тысяч человек фактически в стране их менее 23 тысяч. В прошлом году минфин РФ выделил 400 миллионов рублей на создание дополнительных штатных единиц. Так, в Красноярском крае обеспеченность лесной отрасли кадрами - на уровне 23 процентов. Власти планируют в течение двух лет подготовить 400 специалистов.

Есть вопросы к проведению аукционов. Например, в Хакасии победитель конкурса на поставку техники отказался от своих обязательств. И. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов предложил разрешить регионам закупать импортную технику, у которой нет отечественных аналогов.

Кстати, по словам Сергея Аноприенко, в Томской области нашли техническое решение, не требующее больших финансовых затрат на тушение лесных пожаров. Это мобильные установки "Натиск" - разработка Екатеринбургского завода пожарных автомобилей.

Мнение

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- У всех регионов есть возможности свести риски к минимуму. Но для организации тушения лесных пожаров, кроме наличия техники, важно оперативное реагирование и эффективная координация между органами власти, арендаторами, подведомственными учреждениями в сфере защиты и охраны лесов. Усиленное внимание должно быть направлено на комплексную профилактику лесных пожаров, соблюдение запрета сельскохозяйственных палов в пожароопасный период. Также необходимо заблаговременно информировать органы власти и органы местного самоуправления о погодных опасностях.