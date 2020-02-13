Компания с мировым именем открыла в Новосибирске инновационный центр

Один из крупнейших в мире производителей ингредиентов для хлебопечения и кондитерского производства "ПУРАТОС" открыл в Новосибирске инновационный центр. В нем будут регулярно проводиться обучающие семинары, индивидуальные инновационные дни и практические занятия.

Торжественное открытие центра состоялось 30 января. Мероприятие посетили представители ведущих предприятий региона, в том числе хлебокомбината "Инской", хлебообъединения "Восход", АО "Новосибхлеб", торговых сетей "Бахетле", "Добрянка", "Быстроном" и "Ярче", сетей кондитерских "Kuzina" и "Dudnik" и многих других.

С приветственным словом к гостям выступила генеральный директор АО "ПУРАТОС" Наталья Петренко. Она с коллегами по традиции перерезала крас-ную ленточку, положив начало деятельности нового инновационного центра компании. Новинки от "ПУРАТОС", актуальные тренды современного пищевого рынка и многое другое в своих выступлениях презентовали директор по маркетингу Елена Афанасьева и директор региональных продаж компании Светлана Горшкова.

В завершение церемонии открытия гости высоко оценили изысканные хлебобулочные и кондитерские изделия, приготовленные профессионалами компании "ПУРАТОС" с использованием собственных ингредиентов. Приглашенные отмечали вкус и качество продукта, а это, как известно, основной ключ к сердцам потребителей. Участники мероприятия, в числе которых немало технологов производств, особо отметили, что компания "ПУРАТОС" сопровождает клиентов от и до: предлагая новинки (продукты и технологии), она помогает любому производителю довести свою продукцию до совершенства.

Главная задача центра - стать ближе к клиентам региона, чтобы более оперативно оказывать им инновационную поддержку и развивать новые совместные проекты, используя для этого опыт и наработки других стран, где представлена компания "ПУРАТОС".

"ПУРАТОС" - один из крупнейших в мире производителей ингредиентов для хлебопечения и кондитерского производства - в этом году отмечает столетний юбилей. В России компания успешно работает уже 25 лет, и для "ПУРАТОС Групп" наша страна - одна из ключевых для развития.

За последние десять лет именно в России компания построила два больших завода, которые дали работу более чем 400 сотрудникам. Продукция "ПУРАТОС" доступна во всех регионах: в двенадцати из них работают непосредственно сотрудники компании, а дистрибьюторская сеть покрывает всю территорию России, насчитывая 42 компании-партнера.

Непосредственно в Новосибирске обособленное структурное подразделение в Сибирском федеральном округе было создано более десяти лет назад. Наличие своего филиала в данном регионе для компании "ПУРАТОС" закономерно, ведь Новосибирск является третьим по численности населения городом России, а СФО занимает четверть территории РФ, что открывает прекрасные возможности для бизнеса.

Практически весь ассортимент компании - растительные сливки, кондитерские глазури и начинки, хлебопекарные и кондитерские смеси - выпускаются в России, что позволяет партнерам "ПУРАТОС" не только оперативно управлять складскими запасами, но и работать на более выгодных условиях. Текущий ассортимент "ПУРАТОС Россия" насчитывает более 400 наименований продукции, 95 процентов которых производится локально.

При этом ассортимент компании постоянно расширяется и обновляется с учетом современных рыночных тенденций и предпочтения потребителей.

Инновационные центры "ПУРАТОС" - это прежде всего место, где профессионалы могут почерпнуть вдохновение, найти ответы на актуальные вопросы и обменяться опытом с коллегами "по цеху", а также получить практическую помощь для развития своего бизнеса. На сегодняшний день в арсенале Группы "ПУРАТОС" более восьмидесяти таких центров по всему миру, а в России, помимо Новосибирска, они действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Казани.

Помимо теоретической час-ти, касающейся последних тенденций хлебопекарного и кондитерского рынков и новинок ассортимента "ПУРАТОС", посетители центров имеют возможность разработать, создать и протестировать новые продукты и рецептуры. Все инновационные центры оснащены самым современным оборудованием и инвентарем.

Несмотря на то что хлебопекарное, кондитерское и шоколадное производства тесно связаны между собой, каждое из этих направлений требует специальных знаний и опыта, постоянных инвестиций в инновации.

Именно поэтому "ПУРАТОС" самостоятельно разрабатывает и производит каждый компонент. Таким образом удается предложить рынку одни из лучших ингредиентов и решений для улучшения качества хлеба. Ассортимент "ПУРАТОС" включает: хлебобулочные (х/б) улучшители, ароматизаторы и закваски, активный х/б компонент "Отентик", х/б смеси, маргарины, ферменты, эмульгаторы, модульные улучшители и глазури. Производство хлебобулочных компонентов является вертикально интегрированным: компания "ПУРАТОС" разрабатывает и производит собственные эмульгаторы, ферменты, закваски и модульные улучшители - четыре основных составляющих улучшителей и смесей. Это позволяет предложить самые передовые решения для повышения качества хлеба.

Кондитерское направление - это своего рода искусство соблазнения, для успеха которого требуются талант и опыт. Благодаря продукции "ПУРАТОС" клиенты компании могут с легкостью освоить взаимодействие между тестом, начинкой и декором. Ассортимент включает: кондитерские смеси, смеси для приготовления различных видов кремов и муссов, в том числе на растительных маслах, UHT-продукты, кремообразные и фруктовые начинки, концентрированные сиропы, гели и глазури, помадки, ганаши, маргарины.

"ПУРАТОС" - эксперт в вопросах шоколада и его ценитель. Для производства отбираются лучшие какао-бобы со всего мира - уникальные в зависимости от места своего происхождения. Поэтому у компании очень богатая номенклатура: от стопроцентно натурального бельгийского шоколада, произведенного под маркой "Белколад", до широкого спектра локально произведенного шоколада высочайшего качества, шоколадных начинок и глазурей, которые применяются в хлебобулочном, кондитерском и шоколадном производстве. Также ассортимент "ПУРАТОС" включает глазури и жировые начинки, какао и ореховые начинки, пралине и ореховые пасты.

"ПУРАТОС" - надежные партнеры в инновациях.

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