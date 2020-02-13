Новосибирская область полностью обеспечила себя тепличными овощами

По данным регионального минсельхоза, в последние годы Новосибирская область полностью обеспечивает себя основной продукцией овощеводства закрытого грунта - томатами и огурцами. Огурец по итогам прошлого года стал лидером среди овощных культур, выращиваемых в тепличных хозяйствах региона, - его доля в общем объеме достигла 66 процентов. Доля томатов превысила тридцать процентов. Обеспеченность населения области горшечными салатом, укропом и петрушкой приблизилась к стопроцентной.

Благодаря этому, как сообщает Сибирское ГУ Банка России, огурцы к концу 2019-го вошли в тройку "самых подешевевших за год продуктов питания вместе с сахаром и картофелем". Цены на эти продукты снизились на шестнадцать-тридцать процентов, что повлияло на замедление инфляции в регионе, делают вывод эксперты.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, производство овощей в закрытом грунте по итогам 2019 года достигло почти 42 тысяч тонн при годовой норме потребления до пятнадцати килограммов на человека.

- То есть мы полностью обеспечиваем себя овощами, - подчеркнул министр.

В открытом грунте выращено 29 тысяч тонн овощной продукции. В отраслевом министерстве утверждают, что достичь такого результата удалось благодаря инвестиционным проектам и применению современных технологий.

Помогают ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ). Сотрудниками лаборатории энзимного анализа и ДНК-технологий вуза разработан противовирусный ферментный комплекс для развития растений в условиях защищенного грунта. Препарат, безвредный для шмелей, пчел и других полезных насекомых, успешно испытан в более чем двадцати тепличных комбинатах страны.

В лаборатории разведения энтомоакарифагов НГАУ - таких в Сибири единицы - получают насекомых и клещей, предназначенных для уничтожения вредителей сельскохозяйственных и декоративных культур. По словам заведующей лабораторией Александры Зенковой, эта тема сейчас очень актуальна, так как тепличные хозяйства отходят от применения химических удобрений и возвращаются к биологической защите растений. Так, в тепличном комбинате "Толмачевский" используют естественные методы перекрестного опыления, когда томаты опыляют специально завезенные пчелы.

По данным областного правительства, выращиванием овощей в закрытом грунте в регионе занимается ряд крупных тепличных комбинатов - "Новосибирский", "Толмачевский", "Сады Гиганта", "Емельяновский", а также небольшие теплицы. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию тепличного комбината "Обской" производительностью семь тысяч тонн овощной продукции ежегодно.

- Это позволит превысить объем внутренней потребности и осуществлять поставки за пределы области, - отметил Евгений Лещенко.

Министр напомнил, что в регионе действуют меры государственной поддержки инвесторов. Областным законом пре-дусмотрены преференции по налогу на имущество и налогу на прибыль. Общая сумма субсидий на компенсацию затрат на строительство и модернизацию объектов АПК составила около 860 миллионов рублей.

Господдержка предусмотрена и федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" - это компенсация затрат на транспортировку наземным транспортом.

Лидером по инвестициям, вложенным в модернизацию и расширение производства, стал комбинат "Толмачевский". В общей сложности на эти цели направлено около четырех миллиардов рублей. В прошлом году с площади в пятнадцать гектаров собрано 21,4 тысячи тонн овощей. В комбинате "Новосибирский" площадью семнадцать гектаров есть возможность ежегодно выращивать более двенадцати тысяч тонн огурцов, томатов и зелени.

Осенью прошлого года после ввода в эксплуатацию третьей очереди на полную мощность заработал еще один тепличный комбинат. Его построил в Новосибирском районе агрокомплекс "Сады Гиганта", общие капитальные вложения составили 2,2 миллиарда рублей. Площадь теплиц - одиннадцать гектаров, на которых можно выращивать до восьми тысяч тонн овощей и картофеля в год.

Кстати

В 2019 году в Новосибирской области собрано около 300 тысяч тонн картофеля и 153 тысячи тонн овощей, что составило 106 процентов к уровню 2018-го.