В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших

В Новосибирске задержаны участковый и предприниматель, оказывавший услуги по захоронению умерших. Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, бизнесмен приплачивал стражу порядка за получение информации о случаях смерти на его участке.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о получении взятки, а 36-летний предприниматель обвиняется в даче взятки должностному лицу. По версии следователей, старший участковый уполномоченный полицейского отделения Дзержинского района Новосибирска ранее был знаком с бизнесменом и в прошлом году они договорились о взаимовыгодном, но незаконном сотрудничестве.

По материалам дела, полицейский получал персональные данные умерших, а также их родственников, и передавал эту информацию приятелю. Если тому удавалось заключить договор на захоронение, участковому перепадало 10 тысяч рублей. Следователи выявили два подобных эпизода.

Дело о получении и передаче взятки возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Там выяснили, что деньги участковый получал путем переводов на банковскую карту.

Как уточнили в пресс-службе полицейского ведомства, в случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из органов. Кроме того, его непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.