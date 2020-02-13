Снижение тарифов на вывоз ТКО в большинстве территориальных зон Алтайского края связано с уменьшением платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и отменой НДС для региональных операторов "мусорной" реформы. Однако в тарифы пока не закладывают инвестиции на создание новых полигонов, сортировочных и перерабатывающих станций. Почему регоператоры не торопятся заявлять свои инвестиционные программы, выясняла корреспондент "РГ".

Пока что в крае необходимо решить проблему установки контейнеров. Средств на это в большинстве муниципалитетов нет. Фото: Татьяна Кравченко

C 1 января 2020 года жители Барнаула стали платить на 5,06 рубля меньше, в других муниципалитетах Барнаульской зоны - на 3,4 рубля. Еще в четырех территориальных зонах Алтайского края снижение составило от 7,27 до 37,78 рубля. А в Бийской и Заринской, где тариф и так был самым низким, он остался на прежнем уровне, но с 1 июля услуга по вывозу ТКО здесь подорожает чуть больше чем на пять рублей.

- Снижение произошло не за счет сокращения расходов регоператоров, - отметил начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Александр Катнов. - Основная причина - снижение платы за НВОС и отмена НДС для регоператоров. В 2019 году мы наработали опыт, определенную базу, посмотрели, какие расходы несут операторы, какие объемы ТКО формируются на территории каждой зоны. И, исходя из этого, cкорректировали тарифы. В Бийской и Заринской зонах они вырастут с 1 июля потому, что даже снижение платы за НВОС и отмена НДС не перекрывают затраты регоператоров.

По словам Александра Катнова, в тарифы пока не заложена инвестиционная составляющая на строительство новых полигонов, сортировочных линий и перерабатывающих станций.

- Чтобы включить эти затраты в тариф, в регионе должна быть утвержденная территориальная схема обращения с отходами, а регоператоры обязаны согласовать свои инвестиционные программы с минстроем и минприроды Алтайского края, - пояснил глава тарифного ведомства. - На основе этих программ мы можем просчитывать инвестсоставляющую в тарифе для каждой зоны. Пока такие документы регоператоры нам не подавали.

Александр Катнов не исключает, что с учетом инвестиционной составляющей тарифы существенно вырастут. "Но регоператорам никто не запрещает реализовать инвестпроекты за счет своих средств, не заложенных в тариф", - отметил он.

Почему регоператоры не спешат с инвестициями? По мнению экспертов, одна из причин - неготовность населения платить за мусор. И дело не только в низких доходах, но и в новизне такой услуги для многих жителей Алтайского края, прежде всего в сельской местности, где отходы никогда не вывозили. Селяне заявляют, что сами все перерабатывают и уничтожают: органические отходы идут на корм скоту и на компост, неорганические - в печки. Так что некоторые села вообще отказываются платить за новую услугу. Поэтому региональные власти стараются минимизировать тариф, чтобы переход на новые правила обращения с отходами был не таким болезненным для населения.

- Для внедрения всего нового требуется время, - пояснил корреспонденту "РГ" глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. - У населения должна сформироваться новая культура обращения с отходами. При этом, на мой взгляд, не нужно стремиться к стопроцентному охвату всех, даже самых маленьких и отдаленных сел услугой по вывозу мусора. С учетом специфики Алтайского края, где 44 процента населения проживает в сельской местности, это сложно сделать в короткий срок. Нужно дать полномочия муниципалитетам, чтобы они сами определили сроки вхождения в "мусорную" реформу отдаленных территорий.

Бизнес в таких условиях тоже не спешит вкладывать деньги в новую инфраструктуру. В региональном минстрое подтвердили, что пока ни один из семи регоператоров не разработал инвест-программу. Оператор Барнаульский зоны "Эко-комплекс" готов инвестировать в создание нового полигона ТКО, поскольку ресурсы действующего будут исчерпаны в 2023 году. "Но сегодня даже не определена площадка под новый полигон. Так какой инвестпрограмме можно говорить?", - отметили в компании. Регоператор передал в обслуживаемые сельские районы мусорные контейнеры на сумму около пяти миллионов рублей. Другие инвестиции пока не планирует.

- К сожалению, в нацпроекте "Экология" не сказано, за счет каких средств будут достигнуты показатели по сортировке и переработке отходов, - отмечает Сергей Войтюк. - Бюджетные расходы не предусмотрены, а для привлечения частных инвесторов нужны гарантии возврата долгосрочных вложений. Но договоры с регоператорами заключены на три года, почти половина этого срока прошла. Через полтора года в конкурсе могут победить другие компании. Так что регоператоры не заинтересованы в долгосрочных инвестициях. На примере теплоэнергетики мы видим, что серьезные средства в обновление системы теплоснабжения в Рубцовске и Барнауле удалось привлечь только после перехода на принцип альтернативной котельной, который позволяет просчитать возврат инвестиций на десять лет вперед.

Напомним, что, согласно территориальной схеме, в Алтайском крае нужно создать 21 мусоросортировочный комплекс, 23 объекта по обработке ТКО и шесть по утилизации, построить 11 новых полигонов, 30 мусороперегрузочных станций и два экотехнопарка. Правда, когда появятся эти объекты, неизвестно - все будет зависеть от финансирования. По словам начальника отдела экспертизы и нормирования минприроды Алтайского края Александра Лукьянова, этот вопрос только обсуждается с российским экологическим оператором.

Пока же региональные власти направили основные усилия на отладку системы сбора отходов. Для этого необходимо обеспечить все населенные пункты контейнерами. По данным краевого минстроя, сегодня в регионе действует 2 953 площадки, на которых установлено 10 794 контейнера. На 35 процентах площадок есть металлические сетки для отходов из пластика. Чтобы собирать мусор на всей территории края, нужно создать еще более 13,1 тысячи площадок и установить на них 28 614 контейнеров. Средств на это в муниципалитетах нет, поэтому региональный бюджет выделил

80 миллионов рублей, на которые сейчас в районах закупают и устанавливают новые контейнеры. Но и этих денег недостаточно. По подсчетам специалистов, для оборудования недостающих контейнерных площадок требуется около 400 миллионов рублей.

По мнению экспертов ОНФ, на настройку новой системы может потребоваться много времени. Между тем накопление пластика и других неразлагаемых отходов принимает угрожающие масштабы. ОНФ предложил подключить к сбору упаковки, пластиковых бутылок торговые сети. "Для Алтайского края это хорошее решение, с учетом высокой развитости ретейла. Крупные сети вполне могли бы взять на себя такую миссию, учитывая, что через них в основном идет генерация неразлагаемого мусора", - подчеркнул Сергей Войтюк.

Справка РГ

В Алтайском крае, по данным регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, услуги по вывозу мусора предоставляют в 536 из 1,6 тысячи населенных пунктов. Их получают почти два миллиона человек - свыше 83 процентов населения края.