В Кузбассе снижаются темпы добычи угля: по итогам прошлого года его подняли на-гора на 1,7 процента меньше, чем в 2018-м. И эта тенденция сохранится. Склады забиты, цены упали едва ли не наполовину.

Дело в том, что европейское направление экспорта (а основную долю российского угля на внешние рынки поставляет Кемеровская область) сильно "просело" - об этой тенденции говорили еще год назад на первом всероссийском съезде угольщиков в Новокузнецке. Страны - участники Парижского соглашения отказываются от "грязных углеводородов" в пользу природного газа, атома и возобновляемых источников энергии. А теплая зима только усугубляет ситуацию.

О полном отказе от угля недавно заявила Польша, куда за прошлый год отгрузили порядка девятнадцати миллионов тонн черного золота, на семьдесят процентов - российского. В ответ кузбасский департамент углепрома сообщил: крупные компании готовы

переориентироваться и начать поставки в нуждающиеся сегодня в угле страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию, Вьетнам, Республику Корея, КНР и Японию. Последняя после Фукусимы ставит на поток строительство угольных станций нового поколения и может закупать кузбасский уголь высокого качества небольшими партиями, но регулярно. Но готов ли к этому зависимый от угольного экспорта регион, уже потерявший на сокращении добычи более десяти процентов доходов бюджета?

"Мы видели изменения и тенденции на рынке, переориентацию его с Европы на Восток. Но вовремя не отреагировали", - заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, хотя и разрабатывались программы, направленные на переориентирование экспорта российского угля, реализовать их не удалось - азиатский рынок стал премиальным, "а мы не успели под него подстроиться и попали под давление рынка".

Под этим давлением еще летом прошлого года угольные компании стали отправлять работников в вынужденные отпуска. А на днях кузбасский добывающий холдинг остановил на крупном разрезе участок вскрышной железнодорожной (перспективной) технологии. Из высвободившихся специалистов, что помоложе, сформируют стройотряд, который будет вахтовым методом строить железнодорожные пути корпоративного морского порта "Суходол" на Дальнем Востоке. Однако до порта уголь еще нужно довезти. А с этим как раз есть проблемы.

И дело не только в железнодорожных тарифах (о скидках по отдельным транспортным направлениям с РЖД удалось договориться), но и в инфраструктурных ограничениях.

"Предполагаемое увеличение экспортных потоков с Дальнего Востока без соответствующего планирования закроет основные экспортные каналы для сибирских товаров и усугубит изолированность Сибири от внешних рынков. Между тем Западная и часть Восточной Сибири обладают лучшим человеческим капиталом и потенциалом развития производств с высокой добавленной стоимостью... Нужно думать... о создании уже сейчас не только широтных, но и меридиональных транспортных артерий, чтобы обеспечить выгодное и активное участие в создании нового центра развития", - писали на страницах "РГ" еще в начале 2015 года ведущие эксперты в области мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов и Игорь Макаров.

Похоже, что прогнозы экспертов обрели реальные очертания. Экспорт угля из центра России уперся в узкое горлышко недостроенного БАМа и Транссиба. Проблему усугубляет нарастающая утечка человеческого капитала и почти полное отсутствие в Сибири производств по глубокой переработке сырья, которые могли бы вывести угольную отрасль и Кузбасса, и страны в целом на качественно иной уровень.

Прямая речь

Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ:

- Стремительному развитию экономики Китая, как и ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, во многом способствовало активное и продуманное использование доступных энергетических ресурсов, прежде всего угля. Угольная генерация на протяжении многих десятилетий была и остается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона основой электроэнергетики, обеспечивая экономический рост и индустриальное развитие. Уголь до сих пор является доминирующим энергоносителем в топливном балансе Китая, а также других азиатских стран, к примеру, Индии.