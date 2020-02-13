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13.02.2020 14:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирском областном госпитале ветеранов провели реконструкцию

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн № 2 провели капитальный ремонт. Это позволило существенно улучшить условия пребывания пациентов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил глава региона Андрей Травников во время осмотра медучреждения, в госпитале не просто созданы более комфортные условия - реконструкция позволит увеличить число прикрепленных пациентов. Теперь здесь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь не только люди старшего поколения, ветераны, труженики тыла, но и участники современных вооруженных конфликтов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Благодаря реконструкции появилось больше возможностей для оказания помощи пациентам: открылось новое отделение послеоперационной реабилитации. Кроме того, раньше дневной стационар работал до трех часов дня, теперь он принимает пациентов с восьми утра до восьми вечера.

Здание госпиталя ветеранов состоит из трех корпусов 1926, 1966 и 1976 годов постройки. По данным пресс-служба областного правительства, с 1976 года капремонта в учреждении не было. В прошлом году из бюджета Новосибирской области были выделены 65 миллионов рублей на капитальный ремонт самого старого корпуса, а также ремонт фасада всего здания.

За последние три года по целевой субсидии в размере 25 миллионов рублей, выделенной правительством региона, приобретено дорогостоящее медицинское оборудование, в том числе цифровой флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, гастровидеоэндоскоп, биохимический и гематологический анализаторы. Это позволило улучшить качество диагностики, ввести новые виды лабораторно-диагностических исследований.

Справка "РГ"

Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн образован в 1932 году. В его составе - круглосуточный стационар, поликлиника с дневным стационаром, диагностической службой. В стационаре - 76 коек терапевтического, неврологического, кардиологического и гериатрического профиля. За год в стационаре принимают около 2 тысяч пациентов. Они получают комплексное обследование и лечение, сбалансированное диетическое питание.

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