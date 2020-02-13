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13.02.2020 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Наперекор всему

Они сами победили рак и знают, как поддержать других
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Группа взаимопомощи онкопациентов из Карелии "Сильные духом" стала победителем ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!". В этой команде женщины, которые победили рак и помогают справляться со страшным недугом другим. Советом, участием, собственным опытом.
Сами сильные духом, они всегда готовы поддержать, выслушать, поплакаться вместе и подарить надежду на будущее. Фото: Светлана Цыганкова/РГ Сами сильные духом, они всегда готовы поддержать, выслушать, поплакаться вместе и подарить надежду на будущее. Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Сами сильные духом, они всегда готовы поддержать, выслушать, поплакаться вместе и подарить надежду на будущее. Фото: Светлана Цыганкова/РГ

А началось все с Марины. Страшно вообразить ощущения, когда всего 29 лет, а у тебя рак молочной железы. Что делать, куда бежать? И тут пришла в гости хорошая знакомая. Она и призналась, что у нее такой же диагноз, причем уже почти 13 лет. Значит, можно жить?

Фото: iStock
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- Я поборола болезнь, - говорит Марина. - Мало того, через полгода поняла, что беременна. И сегодня моей дочери 14 лет.

А потом она стала ходить на встречи с такими же онкопациентами, стала рассказывать, что с болезнью можно справиться. И невозможно было не верить этой веселой женщине с сияющими глазами. Так и собралась группа единомышленниц при благотворительном фонде имени Арины Тубис. Теперь они - одна семья. Средний возраст - 45 лет, но есть и за 70.

Иногда говорят, что многие мужья не выдерживают таких испытаний и уходят. Но чаще, напротив, "половинка" становится бережнее. На удивленные глаза мужей нужно обязательно смотреть на проектах, которые организуют "Сильные духом". Например, "Красивые всегда" - для пациенток, во время химиотерапии потерявших волосы. За дело берутся стилисты, причем бесплатно. Потом фотосессия и настоящее дефиле. Впервые женщины идут как модели по подиуму: красивые, с высоко поднятой головой, готовые начать борьбу с тяжелой болезнью и победить.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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