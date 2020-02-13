Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, связанного с законодательством о транспортной безопасности. Инициатором проверки положений КоАП РФ и 16-ФЗ стал петербургский пассажирский порт "Морской фасад".

Поводом к обращению стали штрафы, наложенные на порт как юридическое лицо после внеплановой проверки. Ревизия выявила отсутствие технических средств обеспечения безопасности, нарушения пропускного режима и другие недочеты. На основании протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Морской фасад" оштрафовали на 200 тысяч рублей. Обжалуя это решение, представители компании дошли до КС.

Нормы законодательства, приименные в их случае, представитель АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" Олег Шуклин представил судьям КС как "неопределенные". Например, в оспоренной статье КоАП есть упоминание о том, что нарушение совершено "по неосторожности", однако такой критерий может быть связан только с интеллектуально-волевым отношением личности к своим действиям и потому не может применяться к юрлицу.

Кроме того, отметил Шуклин, юрлицо признается виновным в административном правонарушении, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но все зависящие от него меры по их соблюдению не были приняты. Такой подход, полагает заявитель, идет вразрез с презумпцией невиновности, поскольку обязывает его доказывать, что меры были приняты "все".

- Пленум Высшего арбитражного суда разъяснил, что в отличие от физических лиц КоАП не выделяет для юрлиц формы вины, - возразила полномочный представитель Госдумы в КС РФ Марина Беспалова. - Требуется лишь установить, что у юрлица была возможность соблюдения норм.

Кроме того, об умышленном совершении правонарушения может свидетельствовать тот факт, что оно совершено повторно - а "Морской фасад" штрафовали по одной и той же статье дважды, в 2018 и 2019 годах, отметил представитель Совета Федерации Владимир Полетаев.

Однако в целом представители федеральных органов власти, принявших и подписавших оспоренные нормативные акты, согласились, что норма нуждается в конституционно-правовом истолковании.

По мнению полномочного представителя президента в КС РФ, экс-министра юстиции Александра Коновалова, ниболее правильно использовать в подобных случаях уже сложившуюся в других отраслях права практику.

Судьи КС РФ еще раз изучат доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.