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13.02.2020 15:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На сцене Александринки пройдет "Театральное дефиле" Юдашкина

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
На основной сцене Александринского театра в Петербурге 14 февраля пройдет Театральное дефиле Валентина Юдашкина "Еще раз о любви".

Впервые за всю 265-летнюю историю театра на его сцене состоится показ мод. Написал сценарий и поставил гала-концерт, в котором соединяются мода, музыка, опера и балет один из самых известных режиссеров музыкального театра, художественный руководитель "Санктъ-Петербургъ Оперы" Юрий Александров.

Фото: Сергей Николаев
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Соединение высокой моды и высокого искусства - редкое сочетание. Юрий Александров признается: взялся за режиссуру этого действа, потому что его всегда привлекает эксперимент.

- Я от природы любопытен, - говорит режиссер. - Тем более, что маэстро Юдашкин в первую нашу встречу заявил, что соединить моду и классическую оперу невозможно.

Тем не менее, это произойдет. В театральном дефиле будут представлены платья Haute Couture одного из самых знаковых российских модельеров из коллекций: "Сады Парижа", "Русский театр", "Бал цветов", "Золото скифов", "Вива Испания".

А в перерывах между показами публика насладится дуэтами из спектаклей, составляющих золотой фонд "Санктъ-Петербургъ Оперы" - "Паяцы" Леонкавало, "Сильва" Кальмана, "Любовный напиток" Доницетти в исполнении звезд театра. Зрителям представят также фрагменты балетов "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта", которые исполнят молодые артисты Мариинского театра.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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