Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

Автокатастрофа в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, с большой вероятностью произошла из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, сообщила "РГ" глава администрации Пустошинского района Светлана Василькова.

Василькова отметила, что микроавтобус выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком Volvo. Автобус двигался по трассе, которая соединяет Невель и Санкт-Петербург, раньше на Псковщине эту дорогу называли "Ленинградской".

Микроавтобус следовал в сторону Невеля. В ДТП погибли восемь человек. Они скончались до приезда врачей.

Еще двое находившихся в салоне пассажиров чудом выжили. Их доставили вначале в больницу Невеля, затем перевезли в Великие Луки.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".