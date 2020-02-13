Названы самые "свадебные" города России

Каждый двадцатый россиянин в возрасте от 20 до 45 лет планирует в этом году вступить в брак. Больше всего свадеб на тысячу жителей планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Как сообщает пресс-служба "Сбербанка" со ссылкой на результаты проведенного компанией опроса, о желании вступить в брак сообщили 10 процентов респондентов из Махачкалы и 7 процентов петербуржцев.

В городах, занявших третье место, о желании сыграть свадьбу в 2020 году заявили по 6 процентов респондентов.

Меньше всего свадеб планируется в Кемерово, Красноярске, Перми, Кирове, Хабаровске, Ижевске и Владивостоке. Среди респондентов из этих городов лишь 3 процента сообщили о намерении пожениться.

Интерес кредитной организации к свадьбам россиян объясняется тем, что после женитьбы у пар изменяется отношение к банковским продуктам. Так, по данным банка, если не состоящие в браке люди берут кредит на покупку квартиры в 14 процентах случаев, то среди семейных таких клиентов уже 24 процента. Семейные пары на три процента чаще оформляют ДМС, они же на 6 процентов больше берут автокредитов.