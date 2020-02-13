После гибели восьми человек в ДТП под Псковом возбудили уголовное дело

Полиция Псковской области возбудила уголовное дело по факту гибели в ДТП восьми граждан Украины. Расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пустошинского района Псковской области Светлану Василькову.

Напомним, авария произошла у деревни Руда на 475-м километре автодороги, связывающей Петербург и Невель.

Микроавтобус Mercedes при невыясненных пока обстоятельствах столкнулся с грузовиком Volvo.

В грузовике никто не пострадал. А в микроавтобусе восемь человек погибли и еще двое получили травмы. Сейчас выжившие госпитализированы.