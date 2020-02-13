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13.02.2020 13:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге отметили юбилей книг Льюиса Кэррола про Алису

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев

В Музее Владимира Набокова СПбГУ открылась международная выставка "Время пить чай!", посвященная книгам Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". Выставка приурочена к 155-летию первой публикации книги "Алиса в стране чудес", которая состоялась в 1865 году.

С тех пор книга была переведена на 125 языков и выдержала множество переизданий.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Куратор проекта Вийве Ноор (Эстония) объединила ведущих иллюстраторов, широко известных в своих странах и за их пределами, а также художников, которые до сих пор не занимались иллюстрацией, но представляли свое государство на Венецианской биеннале и Таллинской триеннале иллюстрации. Многие экспонаты, представленные на выставке - а она объединила более 80 художников из 19 стран - созданы специально для этого проекта.

Не случайна и локация, которая выбрана для устройства выставки: известно, что в 1923 году Владимир Набоков опубликовал свой перевод произведения Льюиса Кэрролла на русский язык, озаглавленный "Аня в Стране чудес".

Впервые эта экспозиция была представлена пять лет назад, к 150-летию выхода книги Кэррола в Оксфорде и с тех пор успела побывать во многих странах.

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