В Петербурге спасли уснувшего на льдине Невы мужчину

Спасатели МЧС сняли со льда Невы уснувшего под мостом мужчину. Корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства пояснили: сигнал о происшествии поступил ночью: прохожие заметили под мостом Петра Великого лежащего на льду мужчину.

К пострадавшему были вызваны тревожные службы - МЧС, полиция, "скорая помощь". Мужчину со льда подняли спасатели в гидрокостюмах. Как уточнили в пресс-службе, он спал, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. На "скорой помощи" его доставили в Александровскую больницу. Предварительный диагноз пострадавшего - переохлаждение.

- Это точно был не рыбак, вышедший на лед, - уточнили в пресс-службе. - По всей вероятности, человек упал или решил по замерзшей реке перейти на другой берег.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: выход на лед городских водоемов официально запрещен. Губернатор города накануне подписал постановление, согласно которому выход на лед в период с 10 февраля по 15 апреля 2020 года не разрешается. Нарушителей будут штрафовать. Сумма штрафа - до пяти тысяч рублей.