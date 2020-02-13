В Петербурге стали открываться подпольные хиджама-центры

В Петербурге набирает популярность новая услуга - кровопускание, или хиджама. Эта медицинская процедура известна еще с древности. Проблема в том, что и сейчас ее проводят средневековыми методами. Пациенты рискуют заразиться гепатитом и ВИЧ. Но это не останавливает ни мастеров, которые часто не имеют никакого отношения к медицине, ни их пациентов.

"Осталось несколько окошек на хиджаму, косметологическую и лечебную, а также и на массаж. В Санкт-Петербурге. Прием ведется на дому...". Соцсети наводнены такими объявлениями. Есть хиджама для мужчин, есть для женщин и даже для детей. Некоторые мастера готовы сами приехать на дом, другие требуют, чтобы процедура проводилась в их квартирах.

Стоимость кровопускания на дому у мастера - 1500-2000 рублей. Петербурженка по имени Хумайра ведет прием у себя дома на улице Крыленко. У нее две большие группы в "ВКонтакте" и в Инстаграме, клиентки в основном оттуда.

Женщины делятся восторженными отзывами, рассказывают, что чувствовать себя стали лучше, что кожа теперь сияет, а усталости как не бывало.

В рамках эксперимента я решила записаться на сеанс к Хумайре и сразу спросила, является ли она врачом. Девушка сообщила лишь, что училась в медицинском, но на кого и доучилась ли, так и осталось тайной. "Делаю профессионально. Можете отзывы почитать", - заявила она в переписке. Я пожаловалась на плохое самочувствие, но мастер все равно выразила готовность записать меня на процедуру и выпустить "дурную кровь". У другого мастера хиджамы по имени Зиля биография с медициной вообще никак не связана, но у нее есть свой кабинет на Лиговском проспекте.

После окончания курсов любой может делать кровопускание на дому, брать за это деньги и называть себя специалистом

- Я сертифицированный специалист, конечно, не врач, и не обязательно быть врачом, чтобы быть хаджамом, но этим занимаюсь уже пять лет, - ответила Зиля, когда корреспондент "РГ" прямо спросила мастера об образовании.

К слову, кровопусканию готовы обучить всех желающих. Например, сейчас в городе активно набирают слушателей на трехдневные курсы по хиджаме, проходить они будут в арендованном помещении недалеко от станции метро "Обводный канал". Слушателям обещают теорию, практику и сертификат международного образца. Группу собирает женщина по имени Вероника. На странице в "ВКонтакте" указано, что у дамы за плечами медучилище N 9, а еще у нее есть диплом психолога. Под видом потенциальной слушательницы я обратилась к Веронике с вопросом, принимают ли они на курсы людей без медицинского образования. Женщина ответила утвердительно, заявив, что это оздоровительная услуга, а значит, диплом врача или хотя бы медсестры для того, чтобы научиться кровопусканию, не обязателен. Цена участия в семинаре - 20 тысяч рублей.

После окончания курсов любой может делать кровопускание на дому, брать за это деньги и называть себя сертифицированным специалистом.

Сколько таких мастеров в Петербурге? Десятки. Еще сотни человек бесплатно и по доброте душевной пускают кровь своим близким и друзьям. Кто основные клиенты? В основном мигранты. Несмотря на то что у легальных мигрантов есть полис ОМС, многие из них обходят стороной городские поликлиники и ищут мастеров, владеющих традиционными техниками.

Авторитетно

В комитете по здравоохранению "РГ" сообщили, что ни одна организация и ни одно частное лицо не обращалось в комитет с информацией, что проводит хиджаму.

Не было обращений и в Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу. В ведомствах "РГ" сообщили, что никто никогда на подпольных мастеров по хиджаме не жаловался. Но тем не менее что в комитете по здравоохранению, что в региональном Управлении Роспотребнадзора практику проведения кровопускания на дому назвали очень рискованной.

Почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалай Абдиев происходящее охарактеризовал как средневековье.

- Люди не должны так рисковать. Это все от непросвещенности. Когда-то, возможно, это было актуально, но сейчас нет смысла в таких процедурах, а уж тем более на дому, - подчеркнул Абдиев.

Член киргизской общины Петербурга, директор крупного медицинского центра Батыр Сабирбаев также называет хиджаму на дому пережитком прошлого.

- Очень плохо, что хиджаму проводят без показаний, исключительно по желанию пациента. Это самолечение в чистом виде. Очень велик риск осложнений, в первую очередь он связан с возможными воспалениями и заражениями крови. Причем тот же гепатит или ВИЧ проявляется только через полгода, а сам пациент может узнать что он заразился, спустя много лет. И вряд ли он свяжет это с кровопусканием на дому. При самой процедуре человек может случайно проткнуть вену или даже артерию пациенту, а это уже смертельный риск, - говорит Сабирбаев.

Проблему врач видит в том, что хиджама как вид деятельности не лицензируется. Она не запрещена, но и не разрешена, нет ни требований, ни стандартов, ни ответственности, если что-то пойдет не так.

Сабирбаев говорит, что похожая ситуация складывается со многими методами народной медицины. Другой момент, что далеко не все они настолько опасны в руках дилетантов.