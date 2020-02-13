В Карелии директор отчитала школьницу в юбке за "толстоватые" ноги

Министерство образования Карелии намерено провести служебную проверку ситуации, когда директриса одной из петрозаводских школ отчитала ученицу за форму ног.

Девочка училась в восьмом классе. Изначально школьницу директриса вызвала к себе в кабинет, чтобы поговорить о длине юбки. Этот разговор сообразительная школьница записала на видео.

Данный инцидент произошел еще в 2018 году. Перепалка началась на уроке ИЗО, а потом закончилась в кабинете директора. Именно там руководитель учебного заведения и сделала замечание ученице, сказав, что она с подобной комплекцией не должна носить короткие юбки, мол, у нее толстоватые ноги.

Видео родители девочки обнародовали только сейчас.