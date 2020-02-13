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13.02.2020 21:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уснул за рулем?

В Псковской области разбился микроавтобус с гражданами Украины
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Псковская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
В Псковской области в автокатастрофе погибли восемь человек. Все они граждане Украины. Ехали из Петербурга в сторону Невеля. Накануне ночью частный автобус, где они находились, столкнулся с фурой.

Авария произошла на 475-м километре автодороги, связывающей Петербург и Невель. В Псковской области эту трассу до сих пор называют Ленинградской. У деревни Руда микроавтобус марки Mercedes, в котором находилось девять мужчин, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

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Спасатели и "скорая" приехали быстро. В Volvo водитель получил травмы средней степени тяжести. В микроавтобусе чудом выжил один пассажир. Он сейчас в больнице в Великих Луках. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Все остальные находившиеся в автобусе погибли на месте. Тела жертв автокатастрофы сейчас отправлены в морг великолукской больницы.

При столкновении микроавтобус практически полностью разрушился.

Как сообщила "РГ" глава администрации Пустошинского района Псковской области Светлана Василькова, с большой вероятностью авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением.

- Этот участок не считается аварийным или каким-то опасным. Все спокойно ездят. Никаких погодных аномалий в момент ДТП тоже не было, ни гололеда, ни снегопада, - отметила Василькова.

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В УМВД по Псковской области "РГ" сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, никакой конкретики пока нет.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, также следователи выясняют, из-за чего конкретно могло произойти ДТП, пытаются установить траекторию, по которой двигались машины, с какой скоростью они ехали.

Возможно, какую-то информацию следователям мог бы предоставить выживший пассажир Mercedes, но сейчас его состояние ухудшилось, врачи спасают ему жизнь. Поэтому пролить свет на случившееся он пока не может.

Некоторое время на участке трассы, где произошла трагедия, осуществлялось реверсивное движение. К моменту публикации заметки поврежденные машины убрали и участок заработал в обычном режиме.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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