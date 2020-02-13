В Русском музее открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер"

Выставка "Александр III. Император и коллекционер" - уже седьмая в большом музейном проекте "Сага о Романовых", но она заметно отличается от прошедших.

Во-первых, приурочена она к 175-летнему юбилею "императора-миротворца", благодаря которому и был создан Русский музей. Он, кстати, в этом году тоже празднует юбилей - 125 лет. И хотя открылся музей уже при Николае II, инициатива его создания принадлежала Александру III. И именно его коллекция легла в основу собрания Русского музея. Наверное, именно поэтому новая выставка получилась какой-то на удивление теплой, домашней, даже интимной. Нет, конечно, здесь достаточно парадных портретов и самого императора, и членов его семьи. Но при этом открывается экспозиция собранием живописи, которая украшала покои императора в Аничковом дворце, то есть по сути его "семейным альбомом".

Известно, что с детства Александру карьеру царя не прочили - главой государства должен был стать его старший брат. Но он скончался, когда Александру было двадцать лет. Цесаревич стремительно стал готовиться к своему поприщу, и среди учителей, оказавших влияние на его мировоззрение и вкусы оказались, по счастью, великие люди: например, директор Публичной библиотеки барон Корф, историк Соловьев, художник Боголюбов…

Кстати, на выставке представлены фрагменты писем императора к этому художнику: из них видно, как формировался вкус царя, с какой личной заинтересованностью и душевным трепетом Александр III пытался создать из России эстетически просвещенную, красивую страну. Например, он говорил Боголюбову: "А ваши товарищи-передвижники все кочуют из одного зала в другой… А потому я часто и серьезно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства… Москва имеет прекрасную галерею Третьякова. А у нас ничего нет...".

Он пытался примирить академистов с передвижниками, и, похоже, в каком-то смысле ему это удалось. Во всяком случае, на выставке прекрасно соседствуют купленные императором полотна Семирадского с работами Поленова, Маковского, Васнецова.

Кстати, именно для этой выставки Третьяковская галерея специально отреставрироровала несколько картонов Виктора Васнецова, подготовленных им для росписи Владимирского собора в Киеве.

Особое внимание вызывает, как водится, императорская одежда и предметы обихода: парадные мундиры, бальные и дорожные платья венценосной четы, царский трон из Гатчины, меню коронационного обеда, изумительной работы китайский фарфор, к которому Александр III питал явное пристрастие. Кстати, именно благодаря этому пристрастию в России стало бурно развиваться фарфоровое производство. Не без улыбок рассматривают зрители стулья и табуретки царя. Питавший нежные чувства к "русскому стилю", император благоволил ему и в архитектуре, и в интерьерах. Так на расписных табуретках мы видим забавные пословицы "Сидеть сиди, да не сиднем" или "Сядь, посиди, от трудов отдохни". А необычное деревянное кресло выполнено словно из предметов крестьянского обихода: спинка - дуга, подлокотники - два топора, а на сиденье брошены рукавицы.

Искусствоведы признают: художественный вкус Александра III, возможно, не отличался особой изысканностью, но зато демонстрировал широту взглядов, непредвзятость и искреннее умение замечать и отмечать красоту. Отсюда - его покупки первых значительных произведений художников, которые составили впоследствии цвет русской живописи - Репина, Шишкина, Мясоедова. И его заказы Крамскому, Маковскому, Савицкому, Васнецову выдают в нем человека, стремящегося поддержать художников.

Про царей не принято говорить "демократичный", но отчего-то именно это слово приходит на ум, когда видишь, как отражалось искусство в бытовой жизни царской четы. Например, императрица Мария Федоровна, очень недурная рисовальщица, считала незазорным для себя написать живописный "Портрет кучера". Или великолепное психологическое полотно "Скряга". А художник Дмитрий Гаврильцев в 1898 году написал полотно "Крестьяне в Музее Александра III", словно воплощающее мечту основателя Русского музея о том, что высокое искусство станет доступно народу.

Невозможно остановиться на каждом из 300 экспонатов, представленных на выставке: они собраны из многих музеев, архивов и частных коллекций. Но нельзя обойти вниманием нумизматику. Памятных медалей во времена Александра III чеканилось очень много. Пожалуй, самая удивительная из них - медаль, запечатлевшая трагическое происшествие у станции Борки, когда потерпел крушение поезд с императорской семьей. Погиб 21 человек. Но силач Александр III на своих плечах удержал крышу вагона, и все его близкие уцелели. Этой теме было посвящено немало работ, есть даже специальная икона, написанная в честь этого события. Она тоже представлена на выставке