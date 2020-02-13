В Русском музее открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер"

Новости

Игорь Тальков-младший получил условный срок 16:33
Путин: Включить в Конституцию победу СССР во Второй мировой войне - хорошая идея 16:29
Обнародовано видео с места ДТП под Псковом, где погибло 8 человек 16:26
Госдума установит новый срок внесения поправок в Конституцию 16:24
Минфин Беларуси разместит гособлигации на российском рынке 16:23
Путин: Второе чтение в ГД по поправкам в Конституцию можно отложить 16:15
В Челябинске таксист избил пассажиров за просьбу их подвезти 16:08
Цены растут: украинские броневики оказались в центре скандала 16:05
Мгновенная карма. Водитель Mazda поплатился за агрессивное вождение 16:01
В Перми осудили молодоженов, ограбивших организаторов свадьбы 15:45
Врачам Удмуртии запретили обсуждать отказ от "солнечных детей" 15:40
В Японии впервые человек умер от коронавируса 15:33
Фильм Бекмамбетова о герое ВОВ Девятаеве будет в вертикальном формате 15:27
В Беларуси финансовая милиция выявила за год свыше 650 преступлений 15:21
Топ-10 самых ликвидных "бэушек" российского рынка 15:17
Аэропорт "Шереметьево" станет полностью частным 15:16
ЦБ РФ решил ввести пакетный принцип изменения правил для банков 15:12
Как купить квартиру, изъятую банком у должника по кредиту 15:05
Старые "трёшки" BMW подвели российских владельцев качеством 15:02
ВМФ России принял на вооружение с 2003 года 15 подводных лодок 15:02
Фигуристка Константинова перешла в академию "Ангелы Плющенко" 15:01
В Волгограде ветеринара задержали за взятку в 1,4 млн рублей 14:56
В Японии таксист и врач заразились коронавирусом 14:56
Героя войны со столетним юбилеем поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов 14:53
В Крыму два человека погибли в ДТП с ВАЗом и "Газелью" 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 15:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Русском музее открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Выставка "Александр III. Император и коллекционер" - уже седьмая в большом музейном проекте "Сага о Романовых", но она заметно отличается от прошедших.

Во-первых, приурочена она к 175-летнему юбилею "императора-миротворца", благодаря которому и был создан Русский музей. Он, кстати, в этом году тоже празднует юбилей - 125 лет. И хотя открылся музей уже при Николае II, инициатива его создания принадлежала Александру III. И именно его коллекция легла в основу собрания Русского музея. Наверное, именно поэтому новая выставка получилась какой-то на удивление теплой, домашней, даже интимной. Нет, конечно, здесь достаточно парадных портретов и самого императора, и членов его семьи. Но при этом открывается экспозиция собранием живописи, которая украшала покои императора в Аничковом дворце, то есть по сути его "семейным альбомом".

Фото: www.tretyakovgallery.ru
Открыта продажа билетов на выставку "Русская сказка" в Третьяковке

Известно, что с детства Александру карьеру царя не прочили - главой государства должен был стать его старший брат. Но он скончался, когда Александру было двадцать лет. Цесаревич стремительно стал готовиться к своему поприщу, и среди учителей, оказавших влияние на его мировоззрение и вкусы оказались, по счастью, великие люди: например, директор Публичной библиотеки барон Корф, историк Соловьев, художник Боголюбов…

Кстати, на выставке представлены фрагменты писем императора к этому художнику: из них видно, как формировался вкус царя, с какой личной заинтересованностью и душевным трепетом Александр III пытался создать из России эстетически просвещенную, красивую страну. Например, он говорил Боголюбову: "А ваши товарищи-передвижники все кочуют из одного зала в другой… А потому я часто и серьезно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства… Москва имеет прекрасную галерею Третьякова. А у нас ничего нет...".

Он пытался примирить академистов с передвижниками, и, похоже, в каком-то смысле ему это удалось. Во всяком случае, на выставке прекрасно соседствуют купленные императором полотна Семирадского с работами Поленова, Маковского, Васнецова.

Кстати, именно для этой выставки Третьяковская галерея специально отреставрироровала несколько картонов Виктора Васнецова, подготовленных им для росписи Владимирского собора в Киеве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Парфюмеры воссоздали "духи молодости" Анны Ахматовой

Особое внимание вызывает, как водится, императорская одежда и предметы обихода: парадные мундиры, бальные и дорожные платья венценосной четы, царский трон из Гатчины, меню коронационного обеда, изумительной работы китайский фарфор, к которому Александр III питал явное пристрастие. Кстати, именно благодаря этому пристрастию в России стало бурно развиваться фарфоровое производство. Не без улыбок рассматривают зрители стулья и табуретки царя. Питавший нежные чувства к "русскому стилю", император благоволил ему и в архитектуре, и в интерьерах. Так на расписных табуретках мы видим забавные пословицы "Сидеть сиди, да не сиднем" или "Сядь, посиди, от трудов отдохни". А необычное деревянное кресло выполнено словно из предметов крестьянского обихода: спинка - дуга, подлокотники - два топора, а на сиденье брошены рукавицы.

Искусствоведы признают: художественный вкус Александра III, возможно, не отличался особой изысканностью, но зато демонстрировал широту взглядов, непредвзятость и искреннее умение замечать и отмечать красоту. Отсюда - его покупки первых значительных произведений художников, которые составили впоследствии цвет русской живописи - Репина, Шишкина, Мясоедова. И его заказы Крамскому, Маковскому, Савицкому, Васнецову выдают в нем человека, стремящегося поддержать художников.

С 4 февраля Эрмитаж поднимет цену единого билета для иностранцев

Про царей не принято говорить "демократичный", но отчего-то именно это слово приходит на ум, когда видишь, как отражалось искусство в бытовой жизни царской четы. Например, императрица Мария Федоровна, очень недурная рисовальщица, считала незазорным для себя написать живописный "Портрет кучера". Или великолепное психологическое полотно "Скряга". А художник Дмитрий Гаврильцев в 1898 году написал полотно "Крестьяне в Музее Александра III", словно воплощающее мечту основателя Русского музея о том, что высокое искусство станет доступно народу.

Невозможно остановиться на каждом из 300 экспонатов, представленных на выставке: они собраны из многих музеев, архивов и частных коллекций. Но нельзя обойти вниманием нумизматику. Памятных медалей во времена Александра III чеканилось очень много. Пожалуй, самая удивительная из них - медаль, запечатлевшая трагическое происшествие у станции Борки, когда потерпел крушение поезд с императорской семьей. Погиб 21 человек. Но силач Александр III на своих плечах удержал крышу вагона, и все его близкие уцелели. Этой теме было посвящено немало работ, есть даже специальная икона, написанная в честь этого события. Она тоже представлена на выставке

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность привлечения США к ситуации в Идлибе
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ