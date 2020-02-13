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13.02.2020 17:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Русском музее пройдет выставка "Художники Бельские"

"Художники Бельские", Русский музей, Санкт-Петербург, до 9 марта
Интерес вызывают нравоучительные панно Алексея Бельского. Эти работы украшали интерьеры Воспитательного общества благородных девиц. Фото: Предоставлено "Русским музеем" Интерес вызывают нравоучительные панно Алексея Бельского. Эти работы украшали интерьеры Воспитательного общества благородных девиц. Фото: Предоставлено "Русским музеем"
Интерес вызывают нравоучительные панно Алексея Бельского. Эти работы украшали интерьеры Воспитательного общества благородных девиц. Фото: Предоставлено "Русским музеем"

Эта выставка юбилейная: она приурочена к 300-летию старшего брата Ивана Бельского (1719-1799), а также к 290-летию младших братьев-погодков Алексея (1729-1796) и Ефима (1730-1778). Знатокам живописи фамилия этих художников вряд ли скажет многое, а между тем в истории русской живописи XVIII века творчество братьев занимает особое место: все трое были лучшими мастерами живописной Команды Канцелярии, затем Конторы от строений Ее Императорского Величества домов и садов, исполнявшими самые ответственные работы по заказам императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Именно они, учившиеся у итальянских мастеров, составили первоначальную славу профессиональных российских живописцев. Интересно, что художником был и дед этих братьев, который писал иконы и расписывал палаты еще у царя Алексея Михайловича. Но и во времена работы братьев Бельских в Петербурге индивидуализировать творчество членов команды Канцелярии от строений было не принято. Поэтому многие полотна Бельских долгое время проходили под наименованием "неизвестный художник".

Фото: Сергей Николаев
В Русском музее открылась выставка "Александр III. Император и коллекционер"

Однако к юбилейной выставке многие были атрибутированы и отреставрированы, так что теперь любо­знательный зритель может вполне понять, чем рука старшего, Ивана, отличалась от письма Алексея, а оба они - от творчества младшего представителя семьи Бельских, сына и племянника Михаила Ивановича.

- Перед нами, безусловно, художники второго ряда, - говорит куратор выставки Григорий Голдовский, - но от этого представленная экспозиция не становится менее интересной: она имеет большое историко-культурное значение.

В самом деле, не будь тех, кого искусствоведы зачисляют во "второй ряд", невозможно оценить сполна творчество тех, кто стоит в ряду первом. К тому же именно с братьев Бельских и их современников начинается "русский" период живописи.

На выставке представлено около 40 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи. Большинство произведений посвящены религиозным сюжетам: ведь братья Бельские расписывали многочисленные храмы, в том числе - и дворцовые церкви Петербурга, Царского села, Петергофа, Стрельны.

Особый интерес представляют работы Ивана Бельского, созданные для храма Рождества Христова на Песках - той самой церкви, которую снесли в ХХ веке, соорудив вместо нее станцию метро "Площадь Восстания". Работы художника после этого совершили долгий путь, пока не осели в Русском музее.

Отдельный интерес вызывают нравоучительные панно Алексея Бельского. Например, юная особа с собачонкой на руках держит свиток, на котором: "Не вреди никакому животному и не озлобляй его". Или две девчушки, склонившиеся на коробкой с нитками, указывают: "Не будь никогда праздна". Эти работы украшали интерьеры Воспитательного общества благородных девиц.

Отдельного разговора заслуживает портретная живопись Михаила Бельского.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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