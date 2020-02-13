В Заполярье на руднике произошло возгорание

Прокуратура города Кировска Мурманской области проводит проверку по факту возгорания на Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит".

- Предварительно установлено, что 12 февраля в 17.20 на горизонте +250 в руднике произошло возгорание, - отметили в надзорных органах. - Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 2 отделения военизированного горноспасательного отряда и 1 отделение АО "Агрохимбезопасность". Работники, находившиеся на указанном горизонте, выведены из зоны возгорания, двое из них обслужены амбулаторно.

Сейчас прокуратура выясняет, как на руднике соблюдался противопожарный режим и как исполнялись требования закона по охране труда и промышленной безопасности. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание мусора или личных вещей одного из рабочих.

Пока продолжалось тушение огня, из рудника были эвакуированы 384 человека. Один горняк некоторое время числился пропавшим, но его удалось быстро обнаружить. Человек оказался жив, медицинская помощь ему не требовалась.

Сейчас Кировский рудник возобновил работу. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжилась 13 февраля около 2 часов ночи.

Справка "РГ"

Кировский филиал АО "Апатит" - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного (с содержанием оксида фосфора P2O5 не менее 37,5 процента) фосфатного сырья для производства минеральных удобрений и единственный в России производитель нефелинового концентрата. Компания разрабатывает шесть месторождений, расположенных в Хибинских горах Кольского полуострова.