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13.02.2020 11:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи встретился с представителем РА при губернаторе Кубани

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме Правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с официальным представителем Республики Адыгея при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Нальбием Гатагу.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух регионов в различных областях, а также обозначены направления, требующие особого внимания.

Фото: Алексей Гусев
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В ходе встречи Мурат Кумпилов отметил необходимость постоянного контроля и синхронизации усилий в ходе реализации важных для обоих регионов инфраструктурных проектов. 

Кроме того, глава Адыгеи поручил официальному представителю республики акцентировать внимание на общих мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отдельно были обозначены приоритетные проекты в сфере культуры, спорта и молодежной политики с учетом договоренностей, достигнутых с представителями Краснодарского края на Межрегиональном слете талантливой молодежи "Фишт-2019".    .

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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