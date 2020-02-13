Глава Адыгеи встретился с представителем РА при губернаторе Кубани

В Доме Правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с официальным представителем Республики Адыгея при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Нальбием Гатагу.

Были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух регионов в различных областях, а также обозначены направления, требующие особого внимания.

В ходе встречи Мурат Кумпилов отметил необходимость постоянного контроля и синхронизации усилий в ходе реализации важных для обоих регионов инфраструктурных проектов.

Кроме того, глава Адыгеи поручил официальному представителю республики акцентировать внимание на общих мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отдельно были обозначены приоритетные проекты в сфере культуры, спорта и молодежной политики с учетом договоренностей, достигнутых с представителями Краснодарского края на Межрегиональном слете талантливой молодежи "Фишт-2019". .