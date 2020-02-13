Минтранс РК объяснил массовые сокращения в "Крымских морских портах"

Государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты" из-за тяжелого финансового положения вынуждено сократить около 600 человек. ГУП называет причиной кадровой оптимизации санкции Евросоюза и отток пассажирского и грузового транспорта после запуска в эксплуатацию Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

Из-за наложенных на Республику Крым санкций перевалка грузов в портах резко сократилась, а суда иностранных партнеров перестали заходить в порты полуострова.

Сокращения прежде всего затронут "Керченскую паромную переправу", "Керченский торговый порт" и "Керченский рыбный порт". Правда, сотрудники этих филиалов считают, что имеющаяся инфраструктура - огромные площади терминалов и причалы - позволяют работать рентабельно при условии прихода к руководству эффективных менеджеров.

Руководители предприятия уверяют, что доходы предприятия значительно снизились и не позволяют покрыть текущие затраты. Чтобы сохранить предприятие на плаву, бюджет Крыма ежегодно предоставляет предприятию субсидии - сотни миллионов рублей. Тем не менее проведенный анализ показал, что выйти из кризиса КМП могут только за счет оптимизации штатной численности.

- Чтобы избежать банкротства и ликвидации предприятия принято решение об оптимизации структуры предприятия, - сообщили в пресс-службе. - Сокращения пройдут в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и коллективного договора. Все права работников будут соблюдены. А каждая кандидатура будет рассмотрена индивидуально. Учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие социальные вопросы.

Работникам, получившим уведомление об увольнении с 1 апреля, предложат все существующие и создаваемые в результате оптимизации вакансии. Также ГУП РК "Крымские морские порты" подписало соглашения о трудоустройстве сокращаемых с "Керченским металлургическим заводом" и судостроительный заводом "Залив", которые сейчас наращивают объемы производства. Только в прошлом году "КМЗ" предложил более 150 вакансий для портовиков.

- Сейчас на этих предприятиях есть возможность трудоустроить порядка 400 человек, - уточнили в КМП. - Готов оказать содействие и центр занятости Керчи. Также ведутся переговоры о приеме работников с другими организациями транспортной отрасли: это "Волна" (порт Тамань), "Морской торговый порт Усть-Луга", "ТЭС-Терминал-1", "Крымская железная дорога", "Транспортная безопасность Крыма". Существующий спрос на рынке труда Керчи позволяет трудоустроиться всем высвобождаемым сотрудникам ГУП РК "Крымские морские порты".

В свою очередь, руководство предприятия пытается привлечь новые грузопотоки и загрузить производственные мощности. Для этого в частности организована перевалка инертных грузов из Абхазии. Налаживаются поставки сельхозпродукции в Сирию, куда только в 2020 году планируется отправить около 250 тысяч тонн зерна, а взамен привезти фрукты. Заключаются договоры с поставщиками удобрений, угля и других грузов из разных регионов России.