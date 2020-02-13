Под Волгоградом два человека погибли при пожаре

В одном из частных домов в Краснослободске Волгоградской области при тушении пожара обнаружены тела 60-летнего хозяина жилища и 35-летней женщины, сообщил заместитель руководителя Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела Александр Кириллов.

Организована доследственная проверка. По предварительным данным, первыми возгорание заметили соседи, которые сразу же сообщили об этом в спасательную службу.

Незамедлительно прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать огонь, который к тому моменту охватил деревянные конструкции всего дома.

Со слов соседей, погибшие проживали вместе и неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи. Им предстоит установить причины трагедии.