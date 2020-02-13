Новости

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку 10:29
В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП 10:28
В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных 10:28
Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 10:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В предгорной и горной зоне Сочи в четверг ожидается очень сильный снег. В горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно, выше 500 метров сохранится слабая лавинная опасность. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

"До вечера 13 февраля на побережье возможен дождь, переходящий в мокрый снег, - говорится в сообщении. - На дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду". Накануне в прибрежной зоне Сочи прошел дождь с градом, а в горах снег, ветер достигал 25 метров в секунду.

Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить машину зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру "112".

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
В России предложили запретить шуметь днем
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам