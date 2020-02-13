Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи

В предгорной и горной зоне Сочи в четверг ожидается очень сильный снег. В горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно, выше 500 метров сохранится слабая лавинная опасность. Об этом рассказали в пресс-службе города.

"До вечера 13 февраля на побережье возможен дождь, переходящий в мокрый снег, - говорится в сообщении. - На дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду". Накануне в прибрежной зоне Сочи прошел дождь с градом, а в горах снег, ветер достигал 25 метров в секунду.

Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить машину зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру "112".