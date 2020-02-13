В Крыму два человека погибли в ДТП с ВАЗом и "Газелью"

В Республике Крым на автодороге Симферополь - Николаевка утром произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-21101 и грузовой "Газели", в котором погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Крым.

По предварительным данным, авария произошла на скользкой дороге.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21101 ехал со стороны города Саки в направлении автодороги Симферополь - Николаевка, - рассказали в УГИБДД. - Водитель не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с "Газелью". Водитель и пассажир ВАЗ-21101 погибли на месте происшествия, а водитель "Газели" получил травмы.

Полиция ищет свидетелей этого ДТП и просит всех водителей с видеорегистраторами на борту, проезжавших этот участок дороги во время и после автокатастрофы, предоставить записи в отдел ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району. Свидетелей просят звонить по телефонам +7(978) 707-87-57 (ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району), (3652) 668-700 (дежурная часть УГИБДД МВД по РК) или 102.