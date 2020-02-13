В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми

В Белогорском районе спасатели эвакуировали легковой автомобиль "Нива", который после торможения завис над обрывом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Вечером 12 февраля водитель машины не учел состояние грунтовых дорог в горно-лесной местности после выпадения осадков, не рассчитал технические возможности транспортного средства, из-за чего автомобиль завис на крутом обрыве.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 23:35. Прибывшие на место сотрудники "Крым-Спаса" и Главного управления МЧС России по Крыму эвакуировали авто при помощи лебедки и такелажного оборудования.

По словам руководителя МЧС республики Сергея Шахова, двое находившихся внутри автомобиля человек в медицинской помощи не нуждались.