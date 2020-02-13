В Сочи презентовали плацкарт нового поколения

В Сочи официально представили концепт обновленного плацкарта - макет вагона открытого типа, который будет располагаться в зале ожидания железнодорожного вокзала Адлера до 26 февраля включительно.

- Мы представляем полнометражную модель двух усовершенствованных мест, которые реализовались как в индивидуальном пространстве пассажира, так и в общей зоне с применением дизайнерских решений, - рассказал заместитель генерального директора АО "Федеральной пассажирской компании" Константин Торубаров. - Ранее этот макет демонстрировался на Казанском вокзале Москвы (16 декабря 2019 года. - Прим. "РГ") и получил массу положительных отзывов пассажиров, прежде всего по эргономике.

По словам заместителя директора АО "Трансмашхолдинг" Александра Лошманова, многие отзывы пассажиров уже учтены, в соответствии с ними уже внесены и еще будут вноситься определенные изменения.

- Мы просим максимальное число пассажиров оценить преимущества и недостатки самого массового и востребованного вагона. Во-первых, в нем у каждого пассажира появилось личное пространство, чтобы была возможность уединиться и побыть в дороге в тишине, во-вторых, в стене оборудована перегородка, которую можно открыть и общаться с соседом. Ключевое отличие этого вагона заключается в том, что здесь установлен специальный модуль, который разделяет четыре места, при этом в нем можно разместить багаж. Кроме того, есть места для хранения обуви.

Что особенно важно, у каждого пассажира появился персональный столик, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

В то же время в новом вагоне предусмотрена специальная перегородка, объединяющая два купе.

- Судя по отзывам пассажиров, им хочется еще больше личного пространства, и мы над этим работаем. У каждого пассажира в новом вагоне есть персональная розетка, поэтому проблема с зарядкой мобильных устройств не стоит. Также есть место для сотового телефона, и у каждого пассажира появилась возможность регулирования воздушного потока.

Конечно, многих пассажиров волнует длина спального места. В новых вагонах она сохранилась: 168 сантиметров в купейных и 173 - на боковых полках. Но, учитывая мнения большинства пассажиров, эти параметры могут измениться в большую сторону.

В новом вагоне предусмотрена специальная перегородка, объединяющая два купе

Общая зона - там, где раньше был установлен титан - заметно расширилась. Сейчас тут вместо "самовара" установлен пурифайер (аппарат для подачи фильтрованной воды) и торговые аппараты, в которых можно приобрести воду, чай, кофе и снеки.

Второй, усовершенствованный макет конструкторы создадут уже в этом году - он будет представлен летом, ко Дню железнодорожника (где именно, пока неизвестно), а внедрен в эксплуатацию в следующем, 2021 году.