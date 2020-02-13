В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Следователи полиции Туапсе закрыли уголовное дело в отношении 20-летней жительницы подмосковных Химок, обвиняемой в умышленном причинении вреда здоровью мужчине, который пытался ее изнасиловать. Об этом сегодня ТАСС рассказал адвокат девушки Евгений Саломатов.

"Уголовное дело в отношении девушки полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов", - сообщил защитник.

Как следует из материалов дела, в июле 2018 года она приехала по работе в детский лагерь в Туапсе. По словам девушки, вечером, когда возвращалась из магазина в хостел, где остановилась, на нее напал пьяный мужчина. "Он нагнал меня, схватил и прижал к стене", - рассказывает она. В кармане у нее был нож для заточки карандашей - им-то она и попыталась отбиться и ранила обидчика в живот.

После этого инцидента девушка не стала обращаться в полицию, при этом правоохранители возбудили в отношении ее уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Наказание за такое преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ноябре 2019 года девушке изменили статью обвинения на "превышение пределов самообороны", срок наказания которой предусматривает до одного года лишения свободы.