В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП

Центральный районный суд Волгограда признал гражданина Ирака виновным в ДТП, которое повлекло гибель двух человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. После освобождения он не имеет права управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Инцидент произошел 17 мая 2018 года. Автомобиль Chevrolet Lacetti выезжал с прилегающей территории из-под моста через Волгу на Набережную им. 62-й Армии. При повороте налево водитель не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом BMW под управлением 35-летнего мужчины. Мотоциклист и его 26-летняя пассажирка от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил 17-летний юноша, сидевший в иномарке.

Адвокат осужденного подавал апелляционную жалобу. Но областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор районной инстанции без изменения.