Волгоградскую музыкальную школу затопило кипятком

В детской музыкальной школе №1 Волгограда прорвало трубу отопительной системы, сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Концессии теплоснабжения".

- Прорыв локализован. В течения дня все должны исправить, - сказал представитель концессионера.

Инцидент произошел утром. На улице Пушкина повредился внутриквартальный трубопровод теплоснабжения диаметром 150 миллиметров. На месте находится бригада ресурсоснабжающей организации. При помощи спецтехники прорыли траншею для устранения протечки.

На время восстановительных работ подача горячей воды в образовательное учреждение и несколько ближайших жилых домов приостановлена.