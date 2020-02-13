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13.02.2020 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волгоградскую музыкальную школу затопило кипятком

Текст: Роман Мерзляков

В детской музыкальной школе №1 Волгограда прорвало трубу отопительной системы, сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Концессии теплоснабжения".

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
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- Прорыв локализован. В течения дня все должны исправить, - сказал представитель концессионера.

Инцидент произошел утром. На улице Пушкина повредился внутриквартальный трубопровод теплоснабжения диаметром 150 миллиметров. На месте находится бригада ресурсоснабжающей организации. При помощи спецтехники прорыли траншею для устранения протечки.

На время восстановительных работ подача горячей воды в образовательное учреждение и несколько ближайших жилых домов приостановлена.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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