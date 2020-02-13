Волгоградец устроил стрельбу холостыми патронами

Житель Волгограда вечером среды устроил стрельбу из охолощенного автомата, не являющегося огнестрельным оружием, сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

При этом состава преступления в действиях горожанина не обнаружили. Даже режим тишины он не нарушил, так как стрелял до наступления 23 часов.

- Основания для задержания не было. Шумовое оружие, по внешнему виду идентичное настоящему, свободно продается. На его приобретение не требуется никакого разрешения, кроме совершеннолетия, - прокомментировали "РГ" в полиции.

Тем не менее, такие автоматы часто используют при совершении преступлений. Так, в тот же день силовики задержали пятерых жителей Волгограда и Калача-на-Дону, подозреваемых в совершении серий преступлений. Они запугивали людей предметами, схожими с оружием. В частности, полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет и автомат АКСУ, предназначенный для стрельбы свето-звуковыми патронами.

В одном из случаев злоумышленники забрали у жителя Ворошиловского района иномарку. Еще у двоих горожан подозреваемые требовали крупные суммы денег.